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30 de agosto de 2026 - 09:18
Policiales.

Secuestraron 186 kilos de hojas de coca en un camión que viajaba desde Jujuy y Salta hacia Buenos Aires

Un control sobre la Ruta Nacional 34 en Tucumán permitió secuestrar 186 kilos de hojas de coca que eran transportados en un camión.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Secuestraron 186 kilos de hojas de coca 

Un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 34, en Tucumán, permitió secuestrar 186 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportados en un camión cuyo recorrido incluía las provincias de Jujuy y Salta, con destino final en Buenos Aires.

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Efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” realizaban un control de transporte de encomiendas a la altura del kilómetro 896, en la localidad de 7 de Abril, departamento Burruyacú, cuando detectaron 17 bultos que emanaban un fuerte olor característico a hojas de coca.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron autorización al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán para proceder con la apertura de los paquetes y verificar su contenido.

Secuestraron 186 kilos de hojas de coca

Tras la inspección, los efectivos constataron que los bultos contenían 186 kilos de hojas de coca en estado natural, cuyo avalúo fue estimado en 8.370.000 pesos argentinos.

El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán y del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) de la provincia.

El camión había iniciado su recorrido en el norte argentino y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires, quedando el cargamento secuestrado a disposición de la Justicia Federal.

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