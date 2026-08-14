Tucumán: adulteraron un camión y ocultaron más de 770 kilos de hojas de coca.

Un control de Gendarmería Nacional en Tucumán terminó con el secuestro de 779 kilos de hojas de coca que estaban escondidos en un doble fondo de un camión térmico. El vehículo fue detenido sobre la Ruta Provincial 307.

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Un doble fondo oculto en un camión térmico terminó delatando una carga de 779 kilos de hojas de coca durante un operativo de Gendarmería en Tucumán. El procedimiento tuvo lugar el martes por la tarde, sobre la Ruta Provincial 307 , luego de que los efectivos advirtieran irregularidades en la estructura del vehículo.

Los efectivos de la Sección Monteros , perteneciente al Escuadrón 71 “Aguilares”, fueron quienes llevaron adelante el procedimiento . El camión Mercedes-Benz fue detenido en el kilómetro 106 para ser inspeccionado.

El operativo se realizó sobre una ruta clave para la conexión entre Tucumán y otras provincias . El conductor del camión aseguró que había partido desde Cafayate , en Salta, y que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán cuando fue interceptado por los gendarmes.

Las primeras sospechas llevaron a los efectivos a realizar una revisión más exhaustiva del camión. Durante la inspección, detectaron anomalías en las uniones de las placas metálicas de las paredes internas de la caja térmica.

Durante la inspección, los gendarmes también advirtieron diferencias en las dimensiones de la estructura del vehículo. El hallazgo aumentó las sospechas sobre la posible existencia de un espacio oculto en el camión.

Para profundizar la inspección, los efectivos utilizaron un escáner móvil, que permitió detectar imágenes compatibles con la presencia de elementos ocultos dentro de la estructura del camión.

Tras obtener la autorización del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, los gendarmes retiraron una de las piezas externas de la estructura. La maniobra permitió confirmar las sospechas: había un doble fondo en el camión.

Hallaron 32 bolsas con hojas de coca

El doble fondo escondía 32 bultos envueltos en bolsas de arpillera y nylon. La mercadería fue trasladada a la sede de la unidad, donde los agentes procedieron a extraerla y contabilizarla. El operativo terminó con el secuestro de 779 kilos de hojas de coca en estado natural.

Tras el hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro de la carga, que quedó bajo custodia y a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Por el hecho quedó involucrado un ciudadano argentino mayor de edad, quien fue puesto a disposición de la Justicia y quedó supeditado al expediente.

La Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional señaló que el involucrado ya tenía antecedentes por infracciones a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero, y también por incumplimientos relacionados con la normativa de tránsito y transporte automotor de cargas.

Por disposición del juez interviniente, se resolvió el decomiso de la mercadería secuestrada y del vehículo utilizado para trasladarla.