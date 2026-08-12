En inquietante informe en Tucumán sobre las apuestas online en niños

Un grupo de estudiantes secundarios de Tucumán quedó sorprendido al realizar talleres de concientización sobre apuestas online entre menores de edad . Al acercarse a cursos de primer año para explicar los riesgos, descubrieron que varios chicos de apenas 12 años no solo conocían las plataformas, sino que ya habían apostado dinero, ganado y perdido.

“Sabían más que nosotras, que habíamos estudiado el tema”, resumió Agostina Denise Carrizo , alumna del Colegio San Isidro Labrador, al contar la experiencia a La Gaceta. Junto a Bianca Luna y otros estudiantes de distintos colegios participaron del concurso “Territorio Digital: ¿Quién tiene el control?”, organizado por Comfye.

Carrizo relató que durante los talleres se encontraron con alumnos que manejaban con precisión información sobre páginas, montos y mecanismos para ingresar a las plataformas. “En primer año ya habían apostado, habían ganado y habían perdido”, contó.

La estudiante agregó que los chicos “ ya sabían perfectamente cómo era todo, cómo se manejaban y cómo podían pedir las cuentas ”. Bianca Luna aseguró que el contacto con las apuestas aparece incluso antes del ingreso a la secundaria.

Tucumán y las apuestas online en niños

“Hoy es más común escucharlo mucho más joven. Nosotras hicimos encuestas y hay chicos de 10 años que ya saben lo que son las apuestas”, indicó. Junto a ellas participaron María Lucía Lazzarano y Trinidad De Camillo, del Colegio Pablo Apóstol, y Pedro Storari y Vladas Kazlauskas, del Colegio Sagrado Corazón. Los seis realizaron talleres y actividades de prevención en sus instituciones.

Qué dicen los datos sobre las apuestas entre adolescentes

La experiencia de los estudiantes coincide con los datos del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, publicado en 2025 por Sedronar.

Por primera vez, el relevamiento incorporó preguntas relacionadas con juegos de azar con dinero. Participaron 117.833 alumnos de 1.085 escuelas de todo el país.

Según el estudio, el 26,2% de los estudiantes secundarios había apostado durante los 12 meses anteriores a la encuesta. El 20,5% lo hizo a través de Internet y el 12% mediante modalidades presenciales.

En Tucumán participaron 5.002 alumnos de 42 escuelas. Allí, el 24,2% aseguró haber apostado de alguna manera y el 18% manifestó haberlo hecho online.

Tucumán y las apuestas online en niños

El promedio de edad de la primera apuesta digital se ubicó en los 14,1 años. La edad más frecuente de inicio fue 13 años y la mitad de quienes habían apostado comenzó a los 14 o antes. Además, el 13,6% dijo haberse iniciado a los 12 años o incluso antes.

Cómo consiguen cuentas para apostar siendo menores

Uno de los puntos que llamó la atención durante los talleres fue la facilidad con la que algunos adolescentes logran acceder a plataformas pese a que las apuestas están prohibidas para menores de 18 años.

Carrizo explicó que existen personas que crean cuentas para terceros y alteran los datos de edad. “Vos les mandás tus datos, te arman la cuenta, te falsifican la edad y te la venden para que puedas empezar a jugar online”, afirmó.

A partir de allí, los jóvenes pueden cargar dinero y acceder desde un teléfono celular a apuestas deportivas, ruletas y diferentes juegos de casino.

Vladas Kazlauskas sostuvo que las nuevas herramientas digitales eliminaron algunas de las barreras que existían en los casinos tradicionales. “Antes, en los casinos físicos, tenías que entrar siendo mayor de edad: había una barrera. Con las billeteras virtuales entra cualquiera, falsifica la edad y juega”, señaló.

Publicidad, redes sociales y presión de los amigos

Los estudiantes también analizaron la presencia permanente de publicidad vinculada a las apuestas. Trinidad De Camillo aseguró que el fenómeno está incorporado a ámbitos cotidianos, especialmente al deporte.

“Nos había llamado mucho la atención entender por qué uno se puede enganchar: que esté tan naturalizado que ni nos diéramos cuenta de que en los partidos de fútbol, en un cartel o hasta en una camiseta, el sponsor era de un juego de apuestas online. Los tentáculos están en todas partes”, expresó.

En el Colegio Sagrado Corazón realizaron además una encuesta en 12 cursos para conocer cómo se producía el primer acercamiento a estas plataformas. Los amigos aparecieron como principal vía de contacto, con el 22,3% de las respuestas. Después se ubicaron la publicidad y las redes sociales, con el 18,8%, mientras que la propia escuela alcanzó el 15,8%.

Según el relevamiento realizado por los estudiantes, cerca del 46% de los alumnos que apostaban lo hacía porque “los demás lo hacían”, un dato que pone el foco también en la presión del grupo. Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, los testimonios recogidos en las aulas muestran que algunos adolescentes ya saben cómo obtener cuentas, transferir dinero desde billeteras virtuales y apostar directamente desde sus celulares.