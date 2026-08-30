El telescopio espacial Nancy Grace Roman fue lanzado con éxito este domingo desde el Centro Espacial Kennedy por la NASA , en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. El observatorio comenzó su viaje hacia el punto de Lagrange L2, ubicado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra , donde llevará adelante una misión destinada a estudiar algunos de los grandes misterios del universo.

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Tras separarse del cohete, el telescopio desplegó sus paneles solares, estableció comunicación con las estaciones terrestres y alcanzó el estado denominado power positive, lo que significa que comenzó a generar la energía necesaria para funcionar de manera autónoma.

El lanzamiento representa la culminación de más de 15 años de diseño, construcción y pruebas . Ahora comenzará una etapa de puesta en servicio que se extenderá durante unos 90 días, período en el que los equipos de la NASA realizarán los despliegues, encendidos y calibraciones necesarias antes de iniciar las observaciones científicas.

El astrónomo Diego Bagú destacó el potencial del nuevo observatorio y señaló que “va a ser algo extraordinario para ver” por el nivel de detalle de las imágenes que podrá obtener. Además, explicó que permitirá “descubrir detalles de la galaxia y del espacio profundo, entre ellos miles de exoplanetas”, además de continuar las investigaciones sobre “la materia y energía oscura”.

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman

¿Para qué servirá el telescopio Roman?

El Nancy Grace Roman, bautizado en homenaje a la primera jefa de Astronomía de la NASA y una de las principales impulsoras de los observatorios espaciales, observará principalmente el universo en luz infrarroja.

Su espejo principal tiene 2,4 metros de diámetro, el mismo tamaño que el del Hubble. Sin embargo, contará con una cámara de 300 megapíxeles cuyo campo de visión será al menos 100 veces mayor que el del histórico telescopio.

Esta combinación permitirá observar enormes regiones del cielo sin perder capacidad para analizar galaxias, estrellas y sistemas planetarios. Roman estudiará cientos de millones de galaxias y registrará supernovas correspondientes a diferentes momentos de la historia del universo.

La búsqueda de respuestas sobre la materia oscura

Uno de los principales objetivos de la misión será comprender cómo evolucionó la expansión del universo y estudiar el comportamiento de la denominada energía oscura, asociada a la aceleración de esa expansión.

El telescopio también permitirá elaborar mapas de la materia oscura a partir de las pequeñas deformaciones que la gravedad provoca sobre la luz de objetos más distantes. De esta manera, los científicos esperan obtener nuevas pistas sobre componentes del universo que todavía no pueden observarse directamente.

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman

También buscará nuevos planetas

Roman tendrá otro objetivo central: la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que se encuentran fuera del sistema solar. El observatorio vigilará cerca de 200 millones de estrellas hacia el centro de la Vía Láctea y buscará variaciones de brillo provocadas por el fenómeno conocido como microlente gravitacional.

La NASA estima que esta técnica podría permitir descubrir más de 1.000 planetas, incluidos mundos alejados de sus estrellas y cuerpos errantes que recorren la galaxia sin orbitar un astro.

El telescopio también contará con un coronógrafo capaz de bloquear el resplandor de determinadas estrellas para observar planetas gigantes y discos de polvo cercanos. Se trata, además, de una demostración tecnológica que podría servir como base para futuros observatorios destinados a estudiar mundos más pequeños.

Los próximos pasos

Durante los próximos días, los controladores extenderán la antena de alta ganancia y la cubierta de apertura y realizarán una corrección de trayectoria. Posteriormente comenzarán las pruebas de los instrumentos científicos: primero se activará el coronógrafo y, aproximadamente dos semanas después, el Instrumento de Campo Amplio.

Una vez finalizada esta etapa, Roman quedará en una órbita amplia alrededor de L2, la misma región del espacio donde opera el telescopio James Webb. Desde allí enviará aproximadamente 1,4 terabytes de datos sin procesar por día, que estarán disponibles para la comunidad científica luego de su procesamiento.

La NASA espera publicar las primeras imágenes científicas a comienzos de 2027. La misión principal tendrá una duración prevista de cinco años, aunque el observatorio fue diseñado para extender sus operaciones durante otros cinco años si sus sistemas y reservas de combustible lo permiten.