Qué es el bagayeo y por qué volvió a crecer la tensión en la frontera entre Argentina y Bolivia

Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba.

La tensión volvió a crecer en la frontera entre Argentina y Bolivia después de un enfrentamiento entre bagayeros y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. El episodio ocurrió en el Paso Camba, en la localidad salteña de Aguas Blancas, durante un operativo para secuestrar mercadería que habría ingresado al país de manera irregular.

Jujuy. Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera

País Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba

Mientras los efectivos trasladaban lo incautado, un grupo de personas atacó con piedras los vehículos de la fuerza. Tras los incidentes, el interventor municipal Adrián Zigarán solicitó al Gobierno nacional el cierre temporal del cruce y pidió que la circulación se concentre en las instalaciones habilitadas de la Aduana.

El conflicto volvió a poner en primer plano una actividad histórica de la frontera norte: el bagayeo. Se trata de una forma de trabajo informal vinculada con el traslado de mercadería entre países, muchas veces a través de caminos o cruces que evitan los controles aduaneros.

En las zonas fronterizas, se conoce como bagayeros o bagayeras a quienes trasladan productos de un lado al otro de la frontera. Pueden hacerlo a pie, en pequeñas embarcaciones, cargando bultos sobre sus cuerpos o mediante vehículos.

El término proviene de “bagayo”, una denominación utilizada para referirse a los paquetes o cargas que transportan. La práctica se sostiene principalmente por las diferencias de precios y de tipo de cambio entre Argentina y Bolivia. Un estudio académico sobre la frontera Aguas Blancas-Bermejo define al bagayeo como el cruce de mercadería por recorridos que evitan los controles aduaneros y de las fuerzas de seguridad. La investigación también lo describe como un oficio practicado por hombres y mujeres, relacionado con la economía cotidiana de las ciudades fronterizas.

Quienes realizan este trabajo suelen ser contratados por comerciantes para trasladar ropa, alimentos, productos electrónicos y otros artículos. Sin embargo, cuando el movimiento se realiza fuera de los pasos habilitados o sin declarar la mercadería, queda expuesto a decomisos y procedimientos por presunto contrabando.

Dónde ocurrió el enfrentamiento

Los incidentes se registraron en el Paso Camba, sobre el río Bermejo, entre la ciudad boliviana de Bermejo y Aguas Blancas, en el norte de Salta.

Se trata de un sector alternativo e informal, distinto del Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo, donde funcionan los controles migratorios y aduaneros oficiales. El cruce formal figura habilitado durante las 24 horas.

En la zona también operan chalanas, pequeñas embarcaciones utilizadas para trasladar personas y mercadería entre ambas orillas. La dinámica depende del caudal del río y, durante las bajantes, algunos sectores incluso pueden atravesarse caminando.

Por qué volvió a crecer la tensión

El nuevo conflicto comenzó cuando Prefectura intentó retirar mercadería presuntamente ingresada de manera ilegal. Al pasar por el sector donde se concentran los trabajadores de frontera, los vehículos oficiales fueron atacados con piedras.

El interventor de Aguas Blancas repudió la agresión y presentó un pedido formal para cerrar temporalmente el Paso Camba. La propuesta establece que todos los cruces y trámites se realicen exclusivamente por el corredor internacional y las instalaciones de la Aduana.

El episodio no aparece como un hecho aislado. En julio ya se había registrado otro enfrentamiento relacionado con controles y decomisos de mercadería en la zona fronteriza. El endurecimiento de los operativos, la resistencia de quienes dependen económicamente del traslado informal y la utilización de pasos no habilitados conforman un escenario de tensión recurrente.

Qué puede pasar con el Paso Camba

La Municipalidad de Aguas Blancas pidió la intervención del Gobierno nacional, que tiene competencia sobre los pasos internacionales y las fuerzas federales. Hasta que exista una confirmación oficial, corresponde hablar de una solicitud de cierre temporal y no de una clausura definitiva.

Si la medida avanza, la circulación deberá concentrarse en el paso formal Aguas Blancas-Bermejo. Esto podría aumentar los controles y modificar la actividad habitual de quienes utilizan las orillas del río para trasladar mercadería.

Aunque el episodio ocurrió en Salta, el bagayeo también forma parte de la realidad fronteriza de Jujuy, especialmente en el corredor La Quiaca-Villazón. Por eso, cualquier cambio en los controles nacionales sobre el límite con Bolivia puede tener impacto y generar atención en otros puntos de la frontera norte.