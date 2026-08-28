viernes 28 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2026 - 17:48
Bermejo.

Qué es el bagayeo y por qué volvió a crecer la tensión en la frontera entre Argentina y Bolivia

El conflicto se reactivó tras un operativo en Aguas Blancas. Hubo ataques contra Prefectura y pidieron cerrar temporalmente el Paso Camba.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba.&nbsp;

Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba. 

Foto ilustrativa
Foto ilustrativa
Lee además
Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba. 
País

Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba
Nevó en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera

Mientras los efectivos trasladaban lo incautado, un grupo de personas atacó con piedras los vehículos de la fuerza. Tras los incidentes, el interventor municipal Adrián Zigarán solicitó al Gobierno nacional el cierre temporal del cruce y pidió que la circulación se concentre en las instalaciones habilitadas de la Aduana.

El conflicto volvió a poner en primer plano una actividad histórica de la frontera norte: el bagayeo. Se trata de una forma de trabajo informal vinculada con el traslado de mercadería entre países, muchas veces a través de caminos o cruces que evitan los controles aduaneros.

Qué es el bagayeo

En las zonas fronterizas, se conoce como bagayeros o bagayeras a quienes trasladan productos de un lado al otro de la frontera. Pueden hacerlo a pie, en pequeñas embarcaciones, cargando bultos sobre sus cuerpos o mediante vehículos.

El término proviene de “bagayo”, una denominación utilizada para referirse a los paquetes o cargas que transportan. La práctica se sostiene principalmente por las diferencias de precios y de tipo de cambio entre Argentina y Bolivia. Un estudio académico sobre la frontera Aguas Blancas-Bermejo define al bagayeo como el cruce de mercadería por recorridos que evitan los controles aduaneros y de las fuerzas de seguridad. La investigación también lo describe como un oficio practicado por hombres y mujeres, relacionado con la economía cotidiana de las ciudades fronterizas.

Quienes realizan este trabajo suelen ser contratados por comerciantes para trasladar ropa, alimentos, productos electrónicos y otros artículos. Sin embargo, cuando el movimiento se realiza fuera de los pasos habilitados o sin declarar la mercadería, queda expuesto a decomisos y procedimientos por presunto contrabando.

Dónde ocurrió el enfrentamiento

Los incidentes se registraron en el Paso Camba, sobre el río Bermejo, entre la ciudad boliviana de Bermejo y Aguas Blancas, en el norte de Salta.

Se trata de un sector alternativo e informal, distinto del Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo, donde funcionan los controles migratorios y aduaneros oficiales. El cruce formal figura habilitado durante las 24 horas.

En la zona también operan chalanas, pequeñas embarcaciones utilizadas para trasladar personas y mercadería entre ambas orillas. La dinámica depende del caudal del río y, durante las bajantes, algunos sectores incluso pueden atravesarse caminando.

Por qué volvió a crecer la tensión

El nuevo conflicto comenzó cuando Prefectura intentó retirar mercadería presuntamente ingresada de manera ilegal. Al pasar por el sector donde se concentran los trabajadores de frontera, los vehículos oficiales fueron atacados con piedras.

El interventor de Aguas Blancas repudió la agresión y presentó un pedido formal para cerrar temporalmente el Paso Camba. La propuesta establece que todos los cruces y trámites se realicen exclusivamente por el corredor internacional y las instalaciones de la Aduana.

El episodio no aparece como un hecho aislado. En julio ya se había registrado otro enfrentamiento relacionado con controles y decomisos de mercadería en la zona fronteriza. El endurecimiento de los operativos, la resistencia de quienes dependen económicamente del traslado informal y la utilización de pasos no habilitados conforman un escenario de tensión recurrente.

Qué puede pasar con el Paso Camba

La Municipalidad de Aguas Blancas pidió la intervención del Gobierno nacional, que tiene competencia sobre los pasos internacionales y las fuerzas federales. Hasta que exista una confirmación oficial, corresponde hablar de una solicitud de cierre temporal y no de una clausura definitiva.

Si la medida avanza, la circulación deberá concentrarse en el paso formal Aguas Blancas-Bermejo. Esto podría aumentar los controles y modificar la actividad habitual de quienes utilizan las orillas del río para trasladar mercadería.

Aunque el episodio ocurrió en Salta, el bagayeo también forma parte de la realidad fronteriza de Jujuy, especialmente en el corredor La Quiaca-Villazón. Por eso, cualquier cambio en los controles nacionales sobre el límite con Bolivia puede tener impacto y generar atención en otros puntos de la frontera norte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba

Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera

Una argentina está detenida en Texas desde hace casi un mes por un trámite migratorio

Luna de Sangre: las impactantes fotos que dejó el eclipse lunar de agosto

Murió Harald V, el rey de Noruega, a los 89 años: llevaba 11 días internado

Lo que se lee ahora
Las 15 imágenes más espectaculares del gran eclipse lunar.
Mundo.

Luna de Sangre: las impactantes fotos que dejó el eclipse lunar de agosto

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Luna de Sangre en Jujuy.
Jujuy.

Las fotos de la luna de sangre en Jujuy

Luna de sangre.
Sociedad.

Eclipse lunar de agosto 2026: cómo repercute en cada signo del zodíaco

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida video
Jujuy.

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida

Nepal, glaciares y aludes: qué riesgos existen en Jujuy video
Riesgos naturales

¿Puede ocurrir en Jujuy un fenómeno como el de Nepal?

Incendio en Volcán video
Jujuy.

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel