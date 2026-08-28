Murió Harald V, el rey de Noruega, a los 89 años: llevaba 11 días internado

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años , luego de permanecer internado durante varios días en el Hospital Nacional de Oslo . El monarca había sido ingresado al centro médico el pasado 17 de agosto y falleció este 28 de agosto , según confirmó oficialmente la Casa Real noruega .

En el momento de su hospitalización, Harald V fue atendido inicialmente por una acumulación de líquidos , un cuadro asociado al tratamiento que seguía con cortisona. Con el correr de los días, su estado de salud se agravó tras detectarse una infección bacteriana en el torrente sanguíneo, a lo que se sumó la anemia hemolítica que ya padecía.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy . El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto , a las 06.35 horas”, señaló la Casa Real de Noruega en un mensaje. El anuncio también fue publicado en el sitio web oficial de la Casa Real noruega , acompañado por un retrato del soberano y el mensaje con el que se comunicó su muerte.

La situación del rey Harald había generado preocupación en Noruega durante las últimas horas, aunque al comienzo de su internación los médicos habían observado una respuesta que permitía mantener cierto optimismo sobre su recuperación .

El monarca había evolucionado favorablemente al tratamiento con antibióticos y el 24 de agosto la Casa Real había informado que su estado se mantenía estable, sin modificaciones relevantes. Sin embargo, el panorama cambió de manera repentina este jueves, cuando las autoridades del Palacio comunicaron durante las primeras horas del día que la salud del soberano había empeorado hasta alcanzar una condición “muy grave”.

Harald V, el monarca que permaneció en el trono durante 35 años

Harald V ocupaba el trono noruego desde 1991 y, hasta su fallecimiento, era el monarca en ejercicio de mayor edad de Europa. Durante sus últimos años, el rey atravesó diversos problemas de salud, aunque en todo momento mantuvo su decisión de continuar al frente de la Corona y rechazó de manera contundente cualquier posibilidad de abdicar.

Tras conocerse su muerte, comenzaron a llegar numerosas muestras de afecto y condolencias al Palacio Real. Cientos de personas se acercaron espontáneamente hasta la residencia de la familia real para dejar ramos de flores y despedir al monarca, en escenas cargadas de emoción y lágrimas.

La preocupación por el estado de salud del rey Harald también quedó reflejada en la agenda de la familia real noruega durante los últimos días. Ante el empeoramiento de la situación, el príncipe heredero Haakon y la reina Sonia suspendieron sus actividades oficiales para acompañar al monarca y permanecer junto a él mientras crecía la incertidumbre sobre su evolución.

La familia real acompañó al rey durante sus últimos días

Desde el ingreso del soberano, el Hospital Nacional de Oslo se transformó en el centro de reunión de la familia real. Sus integrantes acudieron en reiteradas oportunidades al establecimiento médico para acompañar a Harald durante su internación.

Entre los familiares que permanecieron cerca del monarca se encontraba la reina Sonia, quien pasó más de diez horas dentro del Rikshospitalet acompañando a su esposo, con quien comparte 58 años de matrimonio. También estuvieron presentes la princesa Astrid, de 94 años, hermana mayor de Harald y considerada una de sus principales figuras de apoyo, y los príncipes Haakon y Mette-Marit, quienes acudieron al hospital con semblantes serios y vestidos estrictamente de negro por el luto.

También hubo una presencia que llamó especialmente la atención y que fue interpretada como una señal de la gravedad del momento: Marius Borg, hijo de Mette-Marit. El joven, que cumple una condena de cuatro años bajo arresto domiciliario y con monitoreo electrónico en Skaugum, hogar de los príncipes herederos, habría viajado hasta el hospital para acompañar a Harald. Borg conoció al monarca desde que era muy pequeño y siempre mantuvo con él un vínculo de abuelo y nieto.

La situación del rey Harald había llevado a las principales autoridades políticas de Noruega a suspender temporalmente sus actividades. Tanto el primer ministro como el presidente del Parlamento noruego cancelaron los compromisos que tenían previstos y mantuvieron sus agendas en pausa mientras aguardaban novedades sobre el estado del monarca.

Una figura de unión en momentos difíciles

Aunque su función institucional como jefe de Estado noruego era principalmente representativa, Harald se convirtió en una figura capaz de transmitir unidad y contención en momentos de crisis, con discursos que buscaban acompañar a la sociedad frente a situaciones especialmente dolorosas.

Uno de los episodios más difíciles ocurrió tras los atentados del 22 de julio de 2011, cuando el neonazi Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas, en la peor tragedia de este tipo sufrida por Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Frente a aquella conmoción nacional, el monarca defendió los valores democráticos y afirmó: “Creo firmemente que la libertad es más fuerte que el miedo. Creo firmemente en una democracia y una sociedad noruegas abiertas”.

Así ha anunciado la Televisión Pública de Noruega el fallecimiento del rey Harald V: la bajada a media hasta de la bandera del Palacio Real de Oslo ha sido la confirmación: "El Rey ha muerto", ha dicho el presentador que vestía de riguroso luto | Vídeo: NRK. pic.twitter.com/cjpseQMLoX — Jose Moreno (@Josemn1_) August 28, 2026

Durante su reinado, Harald también respaldó públicamente algunos de los valores progresistas que caracterizan a la sociedad noruega. Así lo dejó en claro en 2016, durante el discurso pronunciado para conmemorar sus 25 años al frente de la Corona.

En aquella oportunidad, el monarca destacó la diversidad existente en el país y sostuvo: “Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”. Además, remarcó la pluralidad de creencias de la población al afirmar que “los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”.