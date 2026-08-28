Luna de Sangre: las impactantes fotos que dejó el eclipse lunar de agosto

El fenómeno astronómico más destacado de agosto de 2026 ya puede observarse: se trata del eclipse lunar parcial más intenso del año, que pone el cierre al calendario de eventos celestes del mes. Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto , la Luna protagonizó un particular espectáculo en el cielo.

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Su superficie adquirió una tonalidad rojiza y quedó cubierta en una proporción cercana a la de un eclipse total, un fenómeno que pudo contemplarse a simple vista y que captó la atención de observadores en América, Europa y África .

El espectáculo celeste no implica ningún peligro para las personas, por lo que puede ser observado sin precauciones especiales. La ocasión reúne a familias, curiosos y aficionados a la astronomía, que aprovechan el evento para contemplar el cielo y seguir uno de los fenómenos más llamativos del año.

Conocido popularmente como “Luna de Sangre” , este eclipse puede apreciarse en todas sus etapas desde cualquier punto de la Argentina , además de ser observable a lo largo de buena parte del continente americano.

El momento de mayor intensidad del eclipse se alcanza cuando el 93,2% del disco lunar ingresa en la umbra de la Tierra, mientras que su etapa más llamativa se prolonga durante más de tres horas.

El cambio de color de la Luna

A medida que avanza el fenómeno, la apariencia de la Luna se transforma progresivamente. Cuando llega a su punto máximo, el satélite adquiere los característicos tonos rojizos y cobrizos que convierten al eclipse en una imagen difícil de olvidar.

El eclipse parcial de Luna ya transforma el cielo de agosto

El continente americano tiene las mejores condiciones para seguir el eclipse, ya que desde las regiones más septentrionales hasta las zonas del extremo sur la Luna estuvo visible por encima del horizonte durante todo el desarrollo del fenómeno. Esto permitirá observarlo de manera prácticamente continua.

El eclipse se desarrolla en distintas etapas. La primera de ellas es la fase penumbral, que señala el comienzo del evento y que en la Argentina se inició a las 22:23 del 27 de agosto, mientras que en Ciudad de México comenzó a las 19:23. En los demás países del continente, el horario de inicio varía según la ubicación geográfica.

Durante el primer tramo del eclipse, el satélite natural de la Tierra atraviesa la penumbra, es decir, la región más externa de la sombra proyectada por nuestro planeta. Debido a que el oscurecimiento es muy leve, la modificación en el aspecto de la Luna resulta difícil de distinguir sin instrumentos.

El cambio se vuelve mucho más evidente con el comienzo de la fase parcial, que constituye uno de los momentos más visibles del fenómeno. En Argentina comenzó a las 23:33, mientras que en México se inició a las 20:33 y en España, a las 4:33 del 28 de agosto. Durante este período, la umbra terrestre empieza a cubrir progresivamente la superficie lunar, dando lugar al clásico efecto de “mordida” sobre el disco.

El eclipse alcanzó su punto culminante cuando la mayor parte del disco lunar quedó cubierta por la umbra proyectada por la Tierra. Este instante se registró a la 1:14 en Argentina, a las 22:14 en México y a las 6:14 en España.

Durante ese momento de máxima ocultación, la Luna adquirió una tonalidad rojiza y cobriza muy marcada. Este particular efecto se produce porque la atmósfera terrestre desvía y filtra parte de la luz solar, que termina alcanzando la superficie lunar.

Aunque se trata de un eclipse lunar parcial, su alcance es similar al de uno total: el 93,2% del disco de la Luna quedará dentro de la sombra terrestre, según los datos proporcionados por la NASA.

El fenómeno pudo seguirse desde ciudades y también en áreas rurales, por lo que no fue necesario alejarse de los centros urbanos para observarlo. La principal condición era contar con un cielo despejado y sin nubes durante el desarrollo del eclipse.