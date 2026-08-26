Murió Rubén Rada, referente de la música uruguaya. 

El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años , luego de permanecer internado durante varias semanas debido a un complejo cuadro de salud que se agravó en las últimas horas.

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La noticia se conoció este miércoles y generó una profunda conmoción en el ambiente artístico de Uruguay.

El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años , después de permanecer internado durante varias semanas por un complejo cuadro de salud que se agravó en las últimas horas. La noticia se conoció este miércoles y provocó una fuerte conmoción en el ambiente artístico uruguayo , que despidió a una de sus figuras más reconocidas.

Hasta sus últimos días, Rada continuó ligado a la música y a distintos proyectos artísticos , fiel a una trayectoria que se extendió durante décadas y que lo convirtió en un referente de la cultura popular de Uruguay .

A lo largo de los últimos años, Rubén Rada había atravesado varios episodios vinculados con su salud. En 2015 fue internado para realizarse una angioplastia coronaria y, dos años más tarde, permaneció tres días hospitalizado por un pico de presión.

Rada nunca dejó de lado su actividad musical, incluso después de los problemas de salud que había enfrentado en los últimos años. Días antes de morir había lanzado “¿Quién va a cantar?”, una propuesta de encuentros con artistas de distintos géneros que podía verse a través de YouTube.

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Entre sus próximos proyectos estaba el regreso a los escenarios en octubre, cuando tenía previsto participar de dos shows vinculados con el reencuentro de Tótem, la banda emblemática que integró y que surgió a principios de los años 70. Su legado traspasó generaciones y fronteras, con una influencia decisiva en la música uruguaya y de la región.

Rubén Rada: sus inicios en la música

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, “El Negro” Rada fue una figura fundamental de la música rioplatense, con una trayectoria que trascendió las fronteras de Uruguay.

Rada comenzó su carrera artística cuando apenas tenía 10 años, como integrante de la comparsa Morenada. Fue allí donde nació su primer seudónimo, “Zapatito”, debido a que ya utilizaba calzado de talle europeo 43 a pesar de su corta edad.

Su recorrido continuó durante la adolescencia. Entre los 15 y 16 años participó de la murga La Nueva Milonga y también cantó en Cubanacán, la orquesta tropical candombera liderada por Pedro Ferreira. Rada siempre señaló a Ferreira como una figura determinante en su formación dentro del candombe.

Con 17 años, el artista asumió el rol de frontman de Los Hot Blowers y comenzó a utilizar otro nombre artístico: “Richie Silver”.

En 1969, Rada tuvo una destacada participación internacional al representar a Uruguay en el IV Festival Mundial de la Canción de Río de Janeiro. Lo hizo con “Si te vas”, mientras que el primer puesto quedó en manos de Joan Manuel Serrat con “Penélope”, de Augusto Algueró. Ese año también significó el comienzo de su etapa como solista, impulsada por la popularidad de “Las manzanas”, que dio nombre a su primer álbum, Rada.

Luego de su paso por Totem, el músico continuó desarrollando su carrera como solista y, a mediados de los 70, grabó dos álbumes destacados por la crítica. El primero fue Rubén Rada y Conjunto S.O.S., registrado en Buenos Aires, y el segundo, Radeces, realizado en Montevideo.

Durante ese período también participó como invitado en Café Concert Vol. 2, de Camerata Punta del Este. “Ayer te vi”, “Upa nega”, “Chinga Chilinga”, “Malísimo” y “Pájaro africano” fueron algunas de las canciones surgidas de aquella etapa.

Los años 80 marcaron un momento de fuerte crecimiento en la carrera de Rubén Rada en Argentina, donde había decidido instalarse. A lo largo de esa década editó trabajos como La Banda, La Rada, En familia, La cosa se pone negra, Adar Nebur y La yapla mata.

Además, consolidó parte de su repertorio con temas que se volvieron clásicos, como “Rock de la calle”, “Blumana” y “Candombe para Gardel”.

Los primeros años de la década de 1990 encontraron a Rada en México, donde se instaló debido a una difícil situación económica. Allí tuvo la oportunidad de compartir escenario como telonero de UB40 y Sting y trabajó en la grabación de Rada Factory. Sin embargo, el disco quedó sin editar por problemas financieros de la compañía discográfica.

El regreso definitivo de Rada a Uruguay se produjo en julio de 1995, un momento que marcó una nueva etapa en su trayectoria. Meses después conoció al productor Neil Weiss, con quien trabajó en Montevideo, disco que llegó al mercado internacional a comienzos de 1996.

La carrera internacional de Rada tomó un nuevo impulso hacia fines de los años 90. En 1997 publicó Miscelánea negra y en 1998 presentó Black. Uno de los puntos destacados de esa etapa fue “Loco de amor”, tema que grabó junto a Ketama y que logró una importante repercusión.

El éxito de la canción favoreció la expansión de su música y sus álbumes comenzaron a llegar a nuevos mercados a través de PolyGram, Universal Music Group, EMI y Sony Music.

El comienzo de los 2000 estuvo marcado por una nueva colaboración con Cachorro López. El productor estuvo al frente de Quién va a cantar, disco que Rada publicó en 2000 y que reunió temas como “Cha-cha, muchacha” y “Muriendo de plena”.

El álbum logró un importante éxito comercial y recibió cuatro Discos de Platino en Uruguay y uno de Oro en Argentina. En 2002, ambos volvieron a trabajar juntos en Alegre caballero, que también fue distinguido con un Disco de Platino en Uruguay.

A los 65 años, en octubre de 2008, Rada sorprendió al anunciar su decisión de dejar los escenarios al año siguiente. El músico explicó que su voz había perdido parte de la potencia y nitidez que necesitaba para sostener conciertos largos. Pese a esa decisión, continuó trabajando en nuevos proyectos relacionados con la música.

Incluso después de anunciar su retiro de los escenarios, Rada siguió creando y editando música. Durante los años siguientes exploró diferentes géneros y publicó Tango, milonga y candombe en 2014, Allegro en 2015, Confidence 2: La Película en 2017 y Negro Rock en 2020.

La trayectoria de Rada también fue reconocida oficialmente en Montevideo. El 18 de octubre de 2024, la Junta Departamental de la ciudad colocó una baldosa con su nombre en el Espacio de los Soles, un paseo ubicado en la Peatonal Sarandí, en Ciudad Vieja.