Live-action de "Naruto": el actor Charles Melton, cerca de convertirse en Kakashi

La adaptación cinematográfica en acción real de Naruto estaría cerca de concretar su primera incorporación de peso al reparto. El actor Charles Melton atraviesa la etapa final de las conversaciones para asumir el papel de Kakashi Hatake , uno de los personajes más reconocidos y queridos de la obra creada por Masashi Kishimoto .

La noticia fue dada a conocer en exclusiva por The Hollywood Reporter este 20 de agosto . De acuerdo con la información difundida por el medio, Charles Melton estaría a punto de ponerse en la piel de Kakashi Hatake , el experimentado ninja que cumple el rol de maestro y guía de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno .

Dentro de la historia, Kakashi ocupa una posición fundamental como líder y referente del Equipo 7 , además de ser uno de los rostros más emblemáticos de toda la franquicia.

Charles Melton alcanzó una mayor notoriedad gracias a su participación en Riverdale, la ficción de The CW en la que interpretó a Reggie Mantle . Posteriormente, el actor comenzó a ganar presencia en la pantalla grande y formó parte de May December , el largometraje dirigido por Todd Haynes que tuvo como protagonistas a Julianne Moore y Natalie Portman .

Entre sus créditos cinematográficos más recientes también aparecen Warfare y Her Private Hell. En el terreno televisivo, otro de sus trabajos destacados fue su participación en la segunda temporada de Beef, una producción de Netflix por la que recibió una nominación a los premios Emmy.

La eventual incorporación de Charles Melton al mundo de Naruto cuenta, además, con un aspecto que podría entusiasmar especialmente a los seguidores de la obra: el actor mantiene desde hace tiempo un marcado interés por el anime y el manga.

El actor confesó su fanatismo

Durante una entrevista concedida a The New Yorker en abril, Melton explicó cuánto disfruta de este tipo de contenidos y hasta qué punto puede llegar a involucrarse con ellos. “No había estado durmiendo porque estaba viendo anime hasta las 4 de la mañana casi cada dos días”, confesó el intérprete.

El actor también reveló cuáles son algunas de las producciones que más disfruta dentro del género y mencionó entre sus preferidas a Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Al referirse específicamente a Dragon Ball Z, Melton destacó el vínculo personal que mantiene con la serie, al describirla como una obra clásica que forma parte de sus recuerdos de infancia.

En cuanto a Demon Slayer, el intérprete valoró especialmente la personalidad de Tanjiro, protagonista de la historia, y resaltó la importancia que tienen para él los lazos que mantiene tanto con su hermana como con sus amigos.

El antecedente del actor con las artes marciales

Además de su interés por el anime y el manga, Charles Melton cuenta con antecedentes vinculados al mundo de las artes marciales, un aspecto que podría resultar especialmente llamativo de cara a su eventual participación en Naruto. El intérprete alcanzó el grado de cinturón negro de segundo dan en taekwondo y llegó a competir internacionalmente dentro de la Federación Internacional de Taekwondo.

Su trayectoria deportiva también incluye una participación en los Juegos Olímpicos Juveniles que se llevaron a cabo en Seúl, Corea del Sur, experiencia que amplió su formación y recorrido dentro de esta disciplina.

¿Qué se sabe del live-action de Naruto?

La obra de Masashi Kishimoto, publicada originalmente como manga entre 1999 y 2014, alcanzó un enorme éxito internacional y superó las 250 millones de copias vendidas en más de 60 países y territorios.

La trama tiene como protagonista a Naruto Uzumaki, un joven que pertenece al mundo de los ninjas y cuyo gran objetivo es llegar a convertirse en el líder de su aldea. Sin embargo, su camino está marcado por una particular circunstancia: dentro de su propio cuerpo permanece sellado el espíritu de un zorro demoníaco de nueve colas.

El proyecto para llevar Naruto a la pantalla grande fue anunciado oficialmente por Lionsgate en febrero de 2024, aunque no se trata del primer intento del estudio de concretar una película basada en la franquicia. Una propuesta anterior comenzó a desarrollarse en 2014, pero finalmente quedó en el camino y nunca llegó a materializarse.

Para esta nueva adaptación, Lionsgate eligió como responsable a Destin Daniel Cretton, cineasta detrás de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y de Spider-Man: Brand New Day. Además de encargarse de la dirección, Cretton participa en la escritura del guion y la producción, tareas que comparte con Jeyun Munford a través de su compañía Hisako.

En julio, Lionsgate puso en marcha un casting internacional destinado a seleccionar a los actores que encarnarán a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, los tres personajes que conforman el núcleo del Equipo 7.

La elección del intérprete que dará vida a Naruto aún no está definida y la búsqueda continúa abierta. De acuerdo con información de IGN, el estudio está buscando jóvenes de entre 16 y 20 años, que tengan una condición física atlética, además de mostrar energía y capacidad expresiva frente a cámara. Otro de los requisitos establecidos es contar con un manejo fluido del inglés.

Por otro lado, The Hollywood Reporter señala que Lionsgate tendría previsto comenzar las filmaciones cerca de febrero de 2027, fecha estimada para el inicio del rodaje de la adaptación.