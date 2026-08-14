Millonaria china financió su serie y pidió más de 60 escenas de besos con su galán favorito.

Lo que inicialmente nació como un proyecto creado especialmente para hacer realidad el deseo de una mujer china millonaria terminó convirtiéndose en un caso que generó controversia dentro del ámbito de las series dramáticas chinas .

Una inversora de identidad y edad desconocidas habría puesto el dinero necesario para producir una serie de más de 50 capítulos y, además, se habría adjudicado el rol principal. También habría sido ella quien escogió personalmente al actor Zhong Yufei , de 23 años, para que interpretara a su interés amoroso en la historia.

Sin embargo, el proyecto terminó envuelto en denuncias relacionadas con los límites establecidos para las escenas íntimas , cuestionamientos vinculados con la edición del material y un conflicto económico por una suma de 30.000 yuanes .

De acuerdo con la realizadora Meng Xing , cuya productora recibió el encargo de llevar adelante esta ficción hecha especialmente para la inversora, la mujer habría interpretado a una princesa , mientras que Yufei habría encarnado a un príncipe que había perdido su posición .

Pero el carácter inusual del proyecto no se habría limitado a que la propia financiadora asumiera el papel principal. Según la directora, también habría pedido incluir más de 60 escenas de besos distribuidas en los poco más de 50 episodios que componían la producción.

La frecuencia de las escenas románticas terminó sorprendiendo al propio equipo de producción. Según explicó Meng Xing, la directora habría tratado de persuadir a la inversora para que aceptara disminuir la cantidad de estos momentos, aunque sus sugerencias aparentemente no fueron tomadas en cuenta.

El actor denunció que sus límites fueron sobrepasados

Recientemente, Zhong Yufei decidió referirse públicamente a los hechos ocurridos durante el rodaje. El intérprete respaldó la versión según la cual su compañera habría realizado cambios frecuentes en las escenas de carácter romántico y sostuvo que algunas situaciones de intimidad habrían ido más allá de los límites establecidos previamente.

En una de sus intervenciones, Yufei fue especialmente explícito al describir cómo se desarrollaban las escenas de besos. “No saques la lengua cuando filmemos escenas de besos. No sigas metiéndome saliva en la boca”, afirmó, de acuerdo con una cita reproducida por 8world.

El actor contó lo que vivió junto a esta millonaria

Según una recopilación realizada por Yahoo Entertainment, el actor también relató situaciones ocurridas durante las primeras jornadas de filmación. De acuerdo con su versión, la mujer lo habría sujetado con fuerza y habría tenido acercamientos físicos que no estaban previstos en el libreto. Además, sostuvo que algunos de los besos fueron tan intensos que le provocaron heridas visibles en los labios.

Zhong también buscó dejar en claro que no rechazaba las escenas íntimas por formar parte de su profesión, sino aquellas situaciones que, según explicó, no hubieran sido pactadas previamente entre las partes.

La polémica también terminó repercutiendo en la versión definitiva de la serie. Una vez finalizadas las grabaciones, la plataforma que compró la producción habría decidido suprimir más de 20 escenas románticas y de intimidad, al considerar que su contenido resultaba excesivamente explícito.

La cantidad de modificaciones habría sido tal que, según trascendió, la narración perdió continuidad y algunas partes de la trama quedaron alteradas. Incluso hubo espectadores que interpretaron que los protagonistas tenían un vínculo amoroso fuera de la ficción, a raíz de la forma en que el material terminó siendo editado luego de los recortes.

La directora Meng Xing también debió responder a las versiones que la identificaban como la supuesta millonaria que había financiado la producción. Frente a esos rumores, aclaró que su compañía había sido contratada exclusivamente para encargarse de la realización del microdrama y que ella no era quien aportaba el capital.

La disputa también derivó en un desacuerdo por cuestiones económicas. Según relató Meng, la inversora habría decidido no abonar los 30.000 yuanes que aún estaban pendientes, una suma equivalente a unos 4.200 dólares, luego de expresar su enojo por el recorte de varias escenas de besos en la edición que finalmente llegó al público.

Posteriormente, el equipo responsable de la producción ofreció disculpas a Zhong Yufei y anunció que, de cara a próximos trabajos, implementará acuerdos contractuales más precisos, con el objetivo de resguardar los derechos de los intérpretes y definir con mayor claridad qué obligaciones y atribuciones tendrán los inversores.