Robbie Williams reveló que tiene autismo a los 52 años

Robbie Williams reveló que recientemente fue diagnosticado con autismo a los 52 años. El cantante británico hizo pública la noticia durante un encuentro realizado en Londres y aseguró que conocer el diagnóstico le permitió comprender mejor determinados aspectos de su personalidad y comportamiento.

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El exintegrante de Take That ya había hablado públicamente sobre su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y esta vez se refirió con humor a la nueva información sobre su salud: “Eso explica muchísimo” , afirmó.

Durante la conversación, el artista explicó que el TDAH influye fuertemente en su capacidad para concentrarse. Según contó, puede involucrarse de manera muy intensa en una actividad específica y, al mismo tiempo, tener grandes dificultades para prestar atención a otras tareas.

En su caso, esa concentración está particularmente relacionada con la creatividad . Williams aseguró que se encuentra muy enfocado en crear imágenes y desarrollar proyectos que le permitan mantener la mente ocupada.

El músico sostuvo que esas actividades también le sirven para desviar la atención de pensamientos que pueden provocarle preocupación o miedo.

El cantante británico habló públicamente de su diagnóstico a los 52 años y contó cómo utiliza la creatividad para manejar sus pensamientos.

Los pensamientos intrusivos que atraviesa el cantante

Williams relató que convive con pensamientos intrusivos que en ocasiones pueden llegar a situaciones extremas. Como ejemplo, recordó que durante un vuelo llegó a preguntarse si sus propios pensamientos podían provocar que el avión sufriera un accidente.

Frente a esas experiencias, explicó que intenta dirigir su capacidad creativa hacia actividades que resulten positivas y evitar que su mente quede concentrada exclusivamente en aquello que le genera temor.

El cantante ya había hablado sobre este tema durante 2025, cuando participó del podcast I’m ADHD! No You’re Not. En aquella oportunidad describió lo que experimentaba como una especie de “Tourette interior”, debido a que esos pensamientos permanecían en su mente sin exteriorizarse.

La diferencia entre lo que muestra y lo que siente

Otro aspecto sobre el que Williams habló anteriormente es el esfuerzo que realiza para ocultar determinadas sensaciones internas.

El artista explicó que puede mostrarse seguro frente al público aunque internamente esté atravesando una experiencia muy diferente. Incluso definió esa capacidad como ser un “medallista olímpico del enmascaramiento”.

La revelación sobre su diagnóstico se produce mientras continúa con una intensa actividad profesional. En enero lanzó Britpop, su último álbum de estudio, y actualmente desarrolla la gira vinculada al disco, que tiene previstas presentaciones en América Latina durante septiembre y octubre.

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