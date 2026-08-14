viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 13:34
Espectáculo.

Robbie Williams reveló que tiene autismo a los 52 años

Robbie Williams contó que fue diagnosticado recientemente con autismo y explicó cómo la noticia le permitió comprender aspectos de su vida.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Robbie Williams reveló que tiene autismo a los 52 años

Robbie Williams reveló que tiene autismo a los 52 años

Robbie Williams reveló que recientemente fue diagnosticado con autismo a los 52 años. El cantante británico hizo pública la noticia durante un encuentro realizado en Londres y aseguró que conocer el diagnóstico le permitió comprender mejor determinados aspectos de su personalidad y comportamiento.

Lee además
El conmovedor relato de María Becerra sobre el apoyo de J Rei para cuidar su salud. 
Espectáculos

El conmovedor relato de María Becerra sobre el apoyo de J Rei para cuidar su salud
Betty la Fea recupera al elenco original en la temporada que se estrena el 28 de agosto. video
Espectáculos.

"Betty, la Fea" vuelve con una temporada especial y reúne nuevamente a sus protagonistas originales

El exintegrante de Take That ya había hablado públicamente sobre su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y esta vez se refirió con humor a la nueva información sobre su salud: “Eso explica muchísimo”, afirmó.

Robbie Williams habló de cómo funciona su concentración

Durante la conversación, el artista explicó que el TDAH influye fuertemente en su capacidad para concentrarse. Según contó, puede involucrarse de manera muy intensa en una actividad específica y, al mismo tiempo, tener grandes dificultades para prestar atención a otras tareas.

En su caso, esa concentración está particularmente relacionada con la creatividad. Williams aseguró que se encuentra muy enfocado en crear imágenes y desarrollar proyectos que le permitan mantener la mente ocupada.

El músico sostuvo que esas actividades también le sirven para desviar la atención de pensamientos que pueden provocarle preocupación o miedo.

El cantante brit&aacute;nico habl&oacute; p&uacute;blicamente de su diagn&oacute;stico a los 52 a&ntilde;os y cont&oacute; c&oacute;mo utiliza la creatividad para manejar sus pensamientos.

El cantante británico habló públicamente de su diagnóstico a los 52 años y contó cómo utiliza la creatividad para manejar sus pensamientos.

Los pensamientos intrusivos que atraviesa el cantante

Williams relató que convive con pensamientos intrusivos que en ocasiones pueden llegar a situaciones extremas. Como ejemplo, recordó que durante un vuelo llegó a preguntarse si sus propios pensamientos podían provocar que el avión sufriera un accidente.

Frente a esas experiencias, explicó que intenta dirigir su capacidad creativa hacia actividades que resulten positivas y evitar que su mente quede concentrada exclusivamente en aquello que le genera temor.

El cantante ya había hablado sobre este tema durante 2025, cuando participó del podcast I’m ADHD! No You’re Not. En aquella oportunidad describió lo que experimentaba como una especie de “Tourette interior”, debido a que esos pensamientos permanecían en su mente sin exteriorizarse.

La diferencia entre lo que muestra y lo que siente

Otro aspecto sobre el que Williams habló anteriormente es el esfuerzo que realiza para ocultar determinadas sensaciones internas.

El artista explicó que puede mostrarse seguro frente al público aunque internamente esté atravesando una experiencia muy diferente. Incluso definió esa capacidad como ser un “medallista olímpico del enmascaramiento”.

La revelación sobre su diagnóstico se produce mientras continúa con una intensa actividad profesional. En enero lanzó Britpop, su último álbum de estudio, y actualmente desarrolla la gira vinculada al disco, que tiene previstas presentaciones en América Latina durante septiembre y octubre.

Lo más importante

  • Robbie Williams contó que fue diagnosticado recientemente con autismo a los 52 años.
  • El cantante ya había revelado que tiene TDAH.
  • Explicó que utiliza la creatividad para manejar pensamientos que le generan preocupación.
  • También habló públicamente sobre los pensamientos intrusivos que experimenta.
  • El artista continúa con su actividad musical y la gira de su álbum Britpop.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El conmovedor relato de María Becerra sobre el apoyo de J Rei para cuidar su salud

"Betty, la Fea" vuelve con una temporada especial y reúne nuevamente a sus protagonistas originales

Tini Stoessel no invitó a sus padres a su casamiento con Rodrigo De Paul: el fuerte motivo

Dwayne Johnson responde a las críticas contra "Moana" y relativizó su recepción: "No hay problema"

Moria Casán celebró la avant premiere de su serie rodeada de figuras del espectáculo

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Imagen creada con IA sobre un sismo en Jujuy. video
Prevención.

¿Jujuy está preparado para un sismo? Qué hacer antes, durante y después según un geólogo

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés.
Sociedad.

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente
Jujuy.

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel