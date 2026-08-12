Dwayne Johnson responde a las críticas contra "Moana" y relativizó su recepción: "No hay problema"

Dwayne Johnson admitió que la recepción de Moana estuvo lejos de ser la que imaginaba . El actor había percibido que las primeras críticas sobre la nueva producción de Disney anticipaban una respuesta positiva , aunque el panorama terminó cambiando por completo.

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Mientras la película atraviesa resultados comerciales inferiores a los previstos , Johnson salió a responder a las críticas y cuestionamientos que surgieron alrededor de esta nueva versión.

“Nuestras dos primeras reseñas salieron. Nunca lo olvidaré… Fueron increíbles. Yo estaba como: ‘Guau’”, contó Johnson a PEOPLE. “Luego tomó otro rumbo, como a veces sucede”, admitió entre risas.

El recibimiento de la película también se reflejó en sus resultados en taquilla . La adaptación en imagen real de Moana, bajo la dirección de Thomas Kail y con Catherine Lagaaia como protagonista, tuvo su estreno cinematográfico el 10 de julio , luego de una producción que demandó un presupuesto de 250 millones de dólares .

Desde su llegada a las salas, la cinta consiguió reunir más de 263 millones de dólares en todo el mundo, un rendimiento que se ubicó por debajo de las proyecciones iniciales para una producción de semejante escala dentro de Disney.

El panorama tampoco resultó alentador para la nueva versión de Moana en cuanto a recepción crítica. En Rotten Tomatoes, la película alcanzó apenas un 31% de aprobación entre los especialistas, mientras que la percepción de los espectadores fue mucho más favorable y llegó al 88%. En tanto, Metacritic le asignó una puntuación de 42 puntos.

La recepción de esta adaptación se encuentra muy lejos de la que obtuvo la versión animada de 2016, que consiguió un 95% de aprobación entre los críticos de Rotten Tomatoes. Una de las principales objeciones planteadas contra la producción actual está relacionada con su escasa renovación de la historia, ya que, según sus detractores, el remake mantiene buena parte de la trama original sin aportar modificaciones significativas que permitan justificar una nueva versión.

Los cuestionamientos a la adaptación y al regreso de Maui

Una evaluación de ScreenRant también puso el foco en ciertas falencias visuales, particularmente en el diseño de algunos personajes realizados con tecnología CGI. El medio sostuvo además que varias de las criaturas habían perdido parte del atractivo que tenían originalmente y que la película encontraba dificultades para transmitir la misma sensación de calidez que caracterizaba a la versión animada.

La participación de Johnson nuevamente como Maui tampoco quedó al margen de las críticas. Algunos especialistas cuestionaron su desempeño y señalaron que su interpretación no alcanzaba el mismo efecto que había conseguido en la película animada.

A pesar de la recepción dispar que tuvo la película, Johnson se mostró en desacuerdo con la idea de medir su valor únicamente a partir de las calificaciones obtenidas. En diálogo con PEOPLE, el actor restó importancia a esos números y señaló: “Eso es simplemente lo que ocurre porque estamos en este negocio”.

Johnson eligió tomar distancia de las críticas

El también exluchador profesional relató que las opiniones sobre la producción fueron un tema de conversación en su hogar junto a su esposa, Lauren Hashian. Según contó, ambos analizaban las críticas principalmente por las noches, una vez que sus hijos ya se habían ido a dormir.

Johnson explicó que su estrategia consistía en no perder de vista lo que vendría después del estreno, más allá de la repercusión inmediata que generan las primeras opiniones. “El desafío era: ‘Está bien, recordemos qué habrá después de este fin de semana de estreno. Recordemos qué está pasando ahora y el ruido que está ocurriendo ahora’”, relató.

Frente a quienes expresaron su rechazo hacia la película, el actor optó por tomar una postura abierta y sin confrontaciones: “Si te encanta, genial. Si no, no hay problema”.

Por qué Dwayne Johnson sigue defendiendo “Moana”

Para Johnson, el significado de la película trasciende tanto las valoraciones de la crítica como su desempeño en taquilla. El actor puso el foco especialmente en la manera en que la producción representa y acerca al público la cultura polinesia.

Según explicó, “lo que realmente importaba” era que “la cultura realmente se levantó”. Johnson, hijo de Ata, quien tiene ascendencia samoana, destacó además que uno de los aspectos que más valora de la cinta es que permite que las nuevas generaciones encuentren referentes de su propia cultura en una producción de alcance internacional.

“Porque mis hijos y yo ahora podemos mirar la pantalla grande y decir: ‘Esa somos nosotros por primera vez en una pantalla grande. Ahí estamos. ¿Qué tan genial es eso?’”, señaló.