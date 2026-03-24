La versión live action de Moana con Dwayne Johnson ya tiene estreno confirmado en cines

Disney confirmó que la adaptación en acción real de Moana , con Dwayne Johnson y Catherine Laga'aia en los roles principales, tendrá su estreno en salas de Latinoamérica el 9 de julio de 2026 . El proyecto es un punto relevante dentro de la franquicia , ya que su llegada se produce a dos años de que Moana 2 recaude más de 1.000 millones de dólares .

De esa forma, se consolidó como una de las sagas más exitosas en términos comerciales dentro del catálogo reciente del estudio. La producción está encabezada por Thomas Kail , reconocido con premios Emmy y Tony Award® por Hamilton, y propone una reconstrucción narrativa y visual que retoma con fidelidad la aventura animada estrenada en 2016 .

Según informó Entertainment Weekly , Dwayne Johnson debió afrontar un desafío físico adicional para interpretar a Maui : utilizó alrededor de 18 kilos diarios entre prótesis y maquillaje. El proceso de caracterización implicaba una preparación de aproximadamente dos horas y media , supervisada por el maquillador ganador del Oscar Joel Harlow .

La actriz Catherine Laga'aia interpreta a Moana en el set de la anticipada adaptación de acción real de Disney.

A esa exigencia se agregó el desafío de sostener una masa muscular cercana a los 128 kilos , peso que Dwayne Johnson había alcanzado tras el rodaje de The Smashing Machine .

La elección artística de recurrir a prótesis físicas y vestuario tangible responde, de acuerdo con Thomas Kail y el propio Johnson, a la intención de lograr una mayor verosimilitud en pantalla.

Disney anuncia el estreno de la versión en acción real de Moana protagonizada por Dwayne Johnson y Catherine Lagaaia para julio de 2026 en Latinoamérica.

En declaraciones a Entertainment Weekly, el actor profundizó sobre este enfoque: “Hay una libertad cuando actúas, ya sea interpretando o cantando. Fue un ajuste importante trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima”.

Johnson, además, subrayó el impacto cultural del personaje: “Te das cuenta de que representas culturas y personas que fueron navegantes, guerreros, esclavos. A muchos les arrebataron su idioma y sus tierras, pero las recuperaron. A pesar de todo eso, la cultura polinesia transmite amor y alegría”.

El reparto central incluye a John Tui en el rol del jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams como Sina, su madre; y Rena Owen interpretando a la abuela Tala.

En el equipo de producción participan Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda. Este último, junto con Opetaia Foai y Mark Mancina, es responsable de las canciones originales, mientras que Mancina también se encarga de la composición de la banda sonora.

Dwayne Johnson soportó diariamente 18 kilos de prótesis y maquillaje, además de mantener 128 kilos de masa muscular, para encarnar al semidiós Maui en Moana.

El desafío técnico y físico de la adaptación

Durante el rodaje, uno de los aspectos centrales estuvo puesto en lograr un alto grado de realismo físico. El equipo de maquillaje liderado por Joel Harlow trabajó con Dwayne Johnson mediante la creación de un traje corporal moldeado a partir de sus propias medidas y formas.

En ese sentido, Thomas Kail explicó que incluso detalles como el comportamiento del personaje en contacto con el agua formaban parte de las decisiones creativas, al señalar que cuestiones como “cómo se ve mojado” eran parte de las discusiones habituales durante la producción de Moana. Además, la caracterización incluía una peluca que añadía cerca de siete libras (más de tres kilos) de peso cada vez que las escenas requerían interacción con el agua.

La película Moana 2 superó los 1.000 millones de dólares en taquilla global, consolidando a la franquicia como una de las más rentables del estudio.

Dwayne Johnson contó que, durante las jornadas de filmación, necesitó la asistencia constante de un equipo de entre cinco y seis personas encargadas de ayudar con la ventilación, además de acomodar la peluca y las prótesis entre una toma y otra. Según relató, el proceso resultaba especialmente exigente por el calor y el peso del vestuario: “Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas ventilándome y arreglando el cabello”.

El actor llegó al set con un peso mayor al habitual luego de haber finalizado el rodaje de The Smashing Machine. Su cambio físico respondió a la necesidad de mantener una proporción adecuada para interpretar a Maui frente a cámara, evitando desbalances visuales, en particular entre el cuello y el resto del cuerpo.

Estrategias creativas y expansión de la franquicia

La producción llevó adelante la construcción física de la aldea de Motunui con el objetivo de recrear una experiencia cercana a la de un teatro inmersivo en un entorno real. Thomas Kail destacó este criterio en diálogo con Entertainment Weekly, al señalar que contar con intérpretes reales que actúan y cantan en escena aporta una dimensión distinta tanto a nivel visual como sensorial.

La adaptación busca autenticidad con el uso de prótesis físicas y construcción real de la aldea Motunui, recreando el ambiente del clásico animado de 2016.

Por otra parte, la producción se basa en el guion de la animación original de 2016, ampliado por Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes también participaron en las entregas anteriores de la franquicia, incluida Moana 2. En esta nueva versión, Aulii Cravalho, quien dio voz al personaje de Moana en la versión animada, se suma al proyecto en el rol de productora ejecutiva junto a Kail.

Disney lanza esta adaptación en un contexto de sólido rendimiento comercial para la franquicia. La primera entrega de Moana recaudó cerca de 700 millones de dólares en salas y obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar, mientras que su continuación superó esa marca en más de 300 millones de dólares en recaudación global.

Con este nuevo proyecto, la compañía refuerza la continuidad y expansión de la saga, en una etapa que coincide además con el décimo aniversario del estreno de la película animada original.

El guion de la versión en acción real se apoya en la historia original de 2016, expandida por Jared Bush y Dana Ledoux Miller, reforzando la continuidad de la saga.

Lanzamiento, posicionamiento y repercusiones de la nueva Moana

La adaptación en acción real de Moana se inscribe en la línea que Disney viene desarrollando al reimaginar sus producciones más exitosas en versiones híbridas, con un énfasis marcado en la puesta en escena realista y en el peso de lo musical. A su vez, la participación confirmada de la franquicia en encuentros internacionales como CCXPMX 26 contribuye a ampliar la estrategia de promoción a escala global.

El primer avance oficial ya difundido permite ver por primera vez a Dwayne Johnson en el rol de Maui junto al elenco principal, mientras que el estreno en la región define un nuevo panorama de competencia dentro de la cartelera prevista para el verano de 2026 en América Latina.

La nueva Moana en acción real ya tiene fecha en cines.

La atención que despiertan las interpretaciones, junto con la inversión en vestuario y la relectura del montaje escénico, incrementa las exigencias tanto en términos de resultados en taquilla como en la valoración de la crítica especializada.

Esta nueva versión de Moana refuerza la posición de Disney dentro de sus estrategias de distribución a nivel global, al mismo tiempo que construye su propuesta narrativa a partir de componentes de relevancia cultural y de un nivel de exigencia técnica poco habitual en las adaptaciones de animación llevadas a acción real.