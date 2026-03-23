Ewan McGregor recorre el mundo en moto en una serie documental

La trayectoria de Ewan McGregor llevó su pasión por viajar más allá de la pantalla , convirtiendo vivencias personales en una serie documental de travesías en moto centradas en el vínculo directo con distintas culturas y destinos. Para el actor, estas experiencias funcionan como una forma de ampliar la mirada y entrar en contacto con diversas maneras de vivir.

Streaming. El legado de Jorge Lanata: así es el documental sobre su vida que revela la voz de sus hijas

De esa forma lo refleja la señal National Geographic en sus documentales. Para Ewan McGregor , cada travesía representa “una oportunidad para expandir los propios horizontes” . Esta forma de entender los viajes impulsó una nueva perspectiva sobre lo que significa ser explorador en la actualidad.

Su recorrido como aventurero en televisión comenzó en 2004 , luego de rodar la trilogía de Star Wars , cuando decidió emprender una vuelta al mundo en motocicleta junto a Charley Boorman . De esa experiencia nació Long Way Round , la primera de cuatro producciones documentales que ofrecieron una mirada directa y sin artificios sobre la exploración .

Los documentales muestran desafíos ambientales y sociales, como la minería en Svalbard y el retroceso de los glaciares.

El itinerario comenzó en Londres y avanzó hacia el este, atravesando territorios como Francia , Alemania , República Checa , Eslovaquia , Ucrania , Kazajistán , Mongolia y amplias zonas de Rusia en Siberia. Luego, el recorrido continuó por Alaska , cruzó Canadá y finalizó en Nueva York . Este viaje, atravesado por escenarios aislados y una gran diversidad cultural , marcó el inicio de su faceta como relator de aventuras reales.

Más adelante, la propuesta tuvo continuidad con Long Way Down (2007), centrada en un trayecto por África, y años después con Long Way Up, que llevó a McGregor y Boorman desde Patagonia hasta Los Ángeles.

La colaboración de Ewan McGregor con UNICEF visibiliza programas para jóvenes en riesgo y centros de rehabilitación de niños soldados.

La producción más reciente, Long Way Home, sigue a ambos en un recorrido de 11.000 kilómetros a través de 17 países de Europa, con paradas en sitios como una aldea vikinga recreada o un centro de parapente en los Alpes. En cada entrega, el foco estuvo puesto en la diversidad de vivencias al atravesar fronteras y en los distintos retos que presenta cada travesía.

Estos documentales protagonizados por Ewan McGregor ofrecieron una perspectiva distinta al combinar la belleza de los paisajes con una mirada sobre los desafíos ambientales y sociales propios de cada destino.

En Long Way Home, la etapa en Svalbard puso en evidencia el impacto de la actividad minera y el retroceso de los glaciares, además de la necesidad de contar con guardias armados como medida de protección frente a los osos polares. Estas situaciones reflejan que viajar también implica enfrentarse a contextos que requieren capacidad de adaptación y entendimiento del entorno local.

Testimonios de fanáticos muestran cómo las series de McGregor motivan a nuevas generaciones a emprender sus propios viajes en moto.

La serie, además, se distancia de otros formatos centrados en recorridos planificados para redes sociales o en la simple búsqueda de paisajes llamativos. “Hay una emoción increíble al estar fuera de tu propio entorno o experiencia cultural”, afirma Ewan McGregor.

El vínculo con UNICEF y el relato de la infancia vulnerable en los viajes

Uno de los aspectos que se repite en los viajes de Ewan McGregor es su trabajo conjunto con el UNICEF. Esta alianza permitió visibilizar el trabajo del organismo en regiones y situaciones poco conocidas.

En un comienzo, el actor creía que UNICEF se limitaba a reunir fondos para asistir a niños afectados por el hambre o catástrofes naturales. Sin embargo, a través de sus documentales, el público pudo conocer iniciativas como programas de escalada en roca destinados a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Kazajistán o centros de recuperación para niños soldados en Uganda.

La serie documental de Ewan McGregor explora el mundo en motocicleta.

Otro episodio significativo ocurrió durante Long Way Round, cuando Ewan McGregor visitó un hogar para chicos huérfanos y en situación de calle en Mongolia, una vivencia que más tarde lo impulsó a adoptar a su hija Jamyan.

Referentes e inspiración: el impacto de sus historias en otros viajeros

El impulso de McGregor también se nutre de relatos como el de Ted Simon, autor de Jupiter's Travels, quien promovía la idea de abrirse a lo inesperado del camino como una forma de descubrir nuevas realidades.

Esa influencia se hace visible en los relatos que aparecen a lo largo de las series: en Noruega, por ejemplo, un joven le contó a Ewan McGregor que, cuando era chico, seguía sus viajes por televisión y que eso lo motivó a comprarse una moto.

Embed

Las escenas de McGregor en Escocia, en sitios como Dunkeld House Hotel y The Hermitage, reflejan cómo el actor conecta sus vivencias con espacios históricos y naturales. De este modo, sus historias se convierten en un impulso para que otras personas se animen a emprender sus propios viajes y explorar nuevos destinos.