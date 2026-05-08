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8 de mayo de 2026 - 16:25
Espectáculos.

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

Estrenaron en Buenos Aires “Lipán”, el documental sobre la vida del reconocido artista jujeño Tomas Lipán.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estrenaron eldocumental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

La película documental “Lipán”, dirigida por Gonzalo Calzada, se estrenó este jueves en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del reconocido cantor jujeño Tomás Lipán.

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La obra propone un recorrido íntimo por su vida, su música y su esencia artística, metiendo en el universo artístico de una de las voces más representativas del norte argentino, a través de distintos paisajes de su Jujuy natal.

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires
Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

Un viaje por la vida y la música de Tomás Lipán

A lo largo del documental, Tomás Lipán mantiene una particular conversación con el diablo, figura mítica del carnaval andino. Ese personaje lo interpela sobre su carrera, sus pensamientos y sus emociones.

A partir de este recurso narrativo, la película revela la esencia del artista y también del hombre detrás de una trayectoria profundamente ligada a la música popular y a las tradiciones de la Quebrada. Temas como la vida, el amor y la amistad atraviesan la historia, mientras la cámara acompaña al cantor en distintas actuaciones durante el carnaval quebradeño. El público disfrutó de varias canciones grabadas exclusivamente para esta producción.

La palabra del director

“Nos hicimos amigos en un cortometraje que hice en el año 2000. Siempre me gustó la música andina y pensé que podía ser un buen momento para hacer un registro de lo que significa Tomás Lipán para la música. Le pregunté si estaba interesado. Aceptó y empezamos a pensar cómo hacerlo”, recuerda Gonzalo Calzada.

Embed - Trailer Lipán (2025)

Filmada entre la Quebrada, la Puna y distintos pueblos y escenarios, la obra entrelaza música e imagen. “Yo no lo considero un documental. El paisaje, con su belleza extrema, es un personaje, y también el costado humano de la región, donde los ritos están vivos. La cultura de la Quebrada y de la Puna es muy rica y sincrética; hay una confluencia de cristianismo y ritos prehispánicos”.

“Quería mostrar su trabajo de peregrino, su estilo y su forma de ser: un artista de bajo perfil, con un talento inmenso, que sin embargo mantiene cierto recato a la hora de difundirse. Se encargó de acercar, muchas veces con dificultad, su cultura a la ciudad”, comenta el realizador.

El rodaje duró dos semanas en San Salvador de Jujuy, en Purmamarca y en Chalala, además de distintos puntos de la Quebrada, y una semana en Buenos Aires. Pero lo central es Lipán. “Es una figura importante del folclore. Es una figura emblemática: todos conocen al Chaqueño, a Peteco o a Mercedes Sosa. Creo que Lipán está a esa altura, pero no es tan conocido. Esta es una oportunidad para mostrar su vocación y su entrega”.

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires
Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

Estrenaron el documental sobre Tomás Lipán en Buenos Aires

“Creo que la película propone algo distinto: te dice ‘sentate y disfrutá’. No te apures, apagá el celular y desconectate; o más bien conectate con esto. No hay temas grabados previamente: todos se cantaron frente a cámara, a veces con viento o con ruidos del entorno. Eso le da autenticidad”, cerró el director.

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