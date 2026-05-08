Martín Scorsese vuelve a Las Vegas con Oscar Isaac al frente de un nuevo thriller

Luego de varias décadas sin proyectos vinculados al icónico universo de Las Vegas , el director Martin Scorsese junto a otras grandes figuras de Hollywood preparan un regreso de alto perfil con una nueva serie de thriller , aún sin título, que será producida por Netflix .

El proyecto, confirmado oficialmente en mayo de 2026 tras un período de fuertes versiones, tendrá como protagonista a Oscar Isaac , quien encarnará a Robert “Bobby Red” Redman , el presidente de uno de los casinos más poderosos e influyentes de la ciudad.

La historia se sumerge en los aspectos más sombríos del poder , la ambición y las dinámicas de riesgo que marcan a la considerada capital mundial del entretenimiento y las apuestas . En paralelo, la producción forma parte de una estrategia central de Netflix , orientada a vincularse con creadores de alto prestigio y robustecer su catálogo en un mercado atravesado por una fuerte competencia permanente .

La ficción estará compuesta por ocho episodios y reunirá a un equipo creativo y elenco de primer nivel . Martin Scorsese , cuyo lazo con Las Vegas quedó consolidado desde su película Casino (1996) , volverá a participar como productor a través de su compañía Sikelia Productions .

Por su parte, la escritura de los guiones y la supervisión general del proyecto estarán en manos de Brian Koppelman y David Levien, creadores de Billions. Ambos ya cuentan con experiencia en narrativas centradas en el dinero, el riesgo y el juego, con trabajos previos como Rounders y Ocean’s 13.

Oscar Isaac attends the 12th Breakthrough Prize ceremony gala in Santa Monica, California.

Oscar Isaac, además de asumir el rol protagónico, también ejercerá como productor ejecutivo a través de su compañía Mad Gene, creada junto a Elvira Lind y Gena Konstantinakos.

Por su parte, J.C. Chandor estará a cargo de la dirección de los dos primeros episodios y también participará en la producción del proyecto, consolidando así su vínculo previo con Isaac tras colaboraciones en títulos como Triple Frontera y El año más violento.

El reparto suma a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en roles que todavía no fueron revelados públicamente, lo que marca además la séptima colaboración entre Martin Scorsese y DiCaprio dentro de su historial conjunto. En cuanto al tono, se espera una producción de estética oscura y refinada, atravesada por una tensión permanente, en línea con los thrillers que abordan el crimen organizado y las disputas por el poder.

Oscar Isaac se une a Martin Scorsese en nueva serie de casinos para Netflix.

Trayectoria de Oscar Isaac y perspectivas industriales

La asociación entre Oscar Isaac y Netflix representa un paso relevante para ambas partes dentro de la industria audiovisual. En el último tiempo, el actor se destacó por su participación en Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, y también por su rol en la segunda temporada de Bronca, donde compartió elenco con Carey Mulligan.

En paralelo, Netflix profundizó su vínculo con Isaac al adquirir los derechos de estreno de In the Hand of Dante, dirigida por Julian Schnabel y protagonizada por el actor guatemalteco-estadounidense. Este movimiento consolida una relación de colaboración sostenida que proyecta futuros desarrollos cinematográficos y televisivos bajo el sello de Mad Gene.

El estreno de esta producción se da en un escenario de competencia cada vez más intensa entre las distintas plataformas de streaming, donde la incorporación de figuras de renombre resulta clave para atraer y fidelizar usuarios.

Martin Scorsese.

La elección de regresar a Las Vegas a través de un thriller refleja la intención de recurrir a una fórmula narrativa ya probada, aunque al mismo tiempo propone una nueva perspectiva sobre las tensiones, los riesgos y las dinámicas de corrupción que operan detrás de escena en una industria que continúa despertando interés a nivel mundial.

En este contexto, la trayectoria de Martin Scorsese en el abordaje de temáticas vinculadas al poder, el delito y las contradicciones éticas del capitalismo en Estados Unidos aporta un respaldo sólido al proyecto, posicionándolo con potencial para destacarse tanto en términos de calidad artística como de repercusión mediática.

El rodaje en Las Vegas y su efecto en la ciudad

El comienzo del rodaje está previsto para el verano de 2026 y se estima que su desarrollo tendrá un impacto directo tanto en la actividad económica local de Las Vegas como en la proyección internacional de la ciudad.

Martin Scorsese regresa a Las Vegas con Oscar Isaac en nueva serie thriller.

La llegada de producciones de gran escala presupuestaria suele generar un efecto positivo inmediato en sectores como el turismo y la hotelería, además de impulsar la creación de empleos temporales y consolidar la imagen de la ciudad como un polo global del entretenimiento, el espectáculo y el lujo. En paralelo, durante la filmación se espera un operativo logístico de gran magnitud, acorde al enfoque de alto realismo característico de Martin Scorsese en sus obras audiovisuales.

Desde una perspectiva social, la puesta en escena del universo vinculado al juego puede enlazarse con narrativas de movilidad social, exposición al riesgo financiero y los efectos personales que implica desenvolverse en entornos atravesados por una ambición sin límites.

No obstante, diversas obras previas han generado controversia por ser interpretadas como una posible exaltación de estilos de vida ligados al delito y a prácticas corruptas. Frente a ello, el equipo creativo ha señalado en declaraciones recientes a medios especializados que este tipo de elementos será tratado desde una mirada crítica, con matices y profundidad narrativa.

Martin Scorsese, Oscar Isaac y Netflix unen fuerzas para relatar la trama de poder en la era de Las Vegas actual.

De igual manera, la producción tiene potencial para abordar de qué forma las transformaciones tecnológicas y los cambios en las normativas han reconfigurado la industria del juego en las últimas décadas. Se trata de una temática especialmente pertinente para una audiencia global que sigue de cerca las discusiones contemporáneas vinculadas a la regulación del sector y a las problemáticas asociadas a las adicciones.