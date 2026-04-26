domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 11:19
Deportes.

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

La argentina será parte de Supernova Génesis 2026, una velada de boxeo entre figuras del entretenimiento que se realizará en la Arena Ciudad de México.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Flor Vigna pelea en el Supernova Génesis 2026

Flor Vigna peleará hoy contra Alana Flores en una de las presentaciones más esperadas de Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo que reunirá a influencers, artistas y figuras del entretenimiento en la Arena Ciudad de México. La velada se podrá ver en vivo por Netflix y tendrá a la argentina como una de las protagonistas de la noche.

Lee además
La artista anunció el final de la relación tras varios rumores de crisis.  
Espectáculos.

Flor Vigna blanqueó su ruptura con Lauta López tras semanas de rumores
Furor en Buenos Aires por Colapinto.
Deportes.

Franco Colapinto hará vibrar Buenos Aires con una exhibición ante más de 90 mil personas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heraldodemexico/status/2048218848201945272&partner=&hide_thread=false

A qué hora pelea Flor Vigna hoy

La transmisión de Supernova Génesis 2026 está prevista desde las 22 horas de Argentina. Ese será el horario de inicio del evento para el público argentino, mientras que en México comenzará a las 19 horas, en Colombia, Perú y Ecuador a las 20, y en Chile, Bolivia y Venezuela a las 21.

La pelea de Flor Vigna ante Alana Flores será una de las más importantes de la cartelera, por lo que se espera que se dispute más avanzada la noche. Por ese motivo, quienes quieran ver exclusivamente el combate principal deberán tener en cuenta que podría comenzar después del arranque formal de la transmisión.

Dónde ver la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores

El combate entre Flor Vigna y Alana Flores podrá verse en vivo por Netflix. La transmisión estará disponible para los abonados de la plataforma y no tendrá un costo extra para quienes ya cuenten con una suscripción activa.

Supernova Génesis 2026 se realizará en la Arena Ciudad de México y contará con una cartelera integrada por distintos cruces entre figuras del mundo digital y del espectáculo. Entre las peleas anunciadas figuran Alana Flores vs. Flor Vigna, Milica vs. Ari Geli, Mario Bautista vs. Aaron Mercury, El Abraham vs. Nando, Lupita Villalobos vs. Kim Shantal y Lonche vs. Willito.

Flor Vigna, ante un nuevo desafío internacional

Flor Vigna llegará al ring en un evento de alto impacto mediático, frente a Alana Flores, una de las referentes mexicanas del formato de boxeo entre creadores de contenido. La pelea genera expectativa tanto en Argentina como en México, por el cruce entre dos figuras con fuerte presencia en redes sociales y en el entretenimiento.

La velada combinará boxeo, música y espectáculo, en un formato que busca atraer a nuevas audiencias y que tendrá transmisión internacional por streaming. Para el público argentino, el dato clave es que la acción comenzará a verse desde las 22 horas por Netflix.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Flor Vigna blanqueó su ruptura con Lauta López tras semanas de rumores

Franco Colapinto hará vibrar Buenos Aires con una exhibición ante más de 90 mil personas

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

Los socios de Gimnasia de Jujuy aprobaron memorias y balances del periodo 2024 y 2025

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires

Lo que se lee ahora
Furor en Buenos Aires por Colapinto.
Deportes.

Franco Colapinto hará vibrar Buenos Aires con una exhibición ante más de 90 mil personas

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
País.

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo
Policiales.

Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel