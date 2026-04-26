A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

Flor Vigna peleará hoy contra Alana Flores en una de las presentaciones más esperadas de Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo que reunirá a influencers, artistas y figuras del entretenimiento en la Arena Ciudad de México. La velada se podrá ver en vivo por Netflix y tendrá a la argentina como una de las protagonistas de la noche.

¡Con abrazo y todo! Así fue el pesaje de la pelea estelar del Supernova Genesis 2016, la cual será entre Alana y Flor Vigna. pic.twitter.com/gF5aE6dxNz

La transmisión de Supernova Génesis 2026 está prevista desde las 22 horas de Argentina . Ese será el horario de inicio del evento para el público argentino, mientras que en México comenzará a las 19 horas, en Colombia, Perú y Ecuador a las 20, y en Chile, Bolivia y Venezuela a las 21.

La pelea de Flor Vigna ante Alana Flores será una de las más importantes de la cartelera, por lo que se espera que se dispute más avanzada la noche. Por ese motivo, quienes quieran ver exclusivamente el combate principal deberán tener en cuenta que podría comenzar después del arranque formal de la transmisión.

Dónde ver la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores

El combate entre Flor Vigna y Alana Flores podrá verse en vivo por Netflix. La transmisión estará disponible para los abonados de la plataforma y no tendrá un costo extra para quienes ya cuenten con una suscripción activa.

Supernova Génesis 2026 se realizará en la Arena Ciudad de México y contará con una cartelera integrada por distintos cruces entre figuras del mundo digital y del espectáculo. Entre las peleas anunciadas figuran Alana Flores vs. Flor Vigna, Milica vs. Ari Geli, Mario Bautista vs. Aaron Mercury, El Abraham vs. Nando, Lupita Villalobos vs. Kim Shantal y Lonche vs. Willito.

Flor Vigna, ante un nuevo desafío internacional

Flor Vigna llegará al ring en un evento de alto impacto mediático, frente a Alana Flores, una de las referentes mexicanas del formato de boxeo entre creadores de contenido. La pelea genera expectativa tanto en Argentina como en México, por el cruce entre dos figuras con fuerte presencia en redes sociales y en el entretenimiento.

La velada combinará boxeo, música y espectáculo, en un formato que busca atraer a nuevas audiencias y que tendrá transmisión internacional por streaming. Para el público argentino, el dato clave es que la acción comenzará a verse desde las 22 horas por Netflix.