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25 de abril de 2026 - 18:52
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

La imagen de la Virgen de Punta Corral partirá el próximo sábado 2 de mayo, a su santuario entre los cerros.

Por  Agustín Weibel
La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado&nbsp;

La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 

La imagen de la Virgen de Punta Corral emprenderá su regreso hacia su santuario de altura el próximo sábado 2 de mayo, en una de las manifestaciones de fe más significativas del norte argentino.

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La jornada comenzará en la localidad de Tumbaya con una celebración religiosa prevista en horas tempranas de la mañana, tras la cual se dará inicio al recorrido de ascenso hacia su tradicional lugar en los cerros. Como cada año, se espera la participación de numerosos peregrinos que acompañarán el trayecto con muestras de devoción y compromiso espiritual.

Durante los días previos, la comunidad viene desarrollando una serie de actividades litúrgicas que reúnen a distintos sectores sociales. Las ceremonias incluyeron misas dedicadas a trabajadores, comunidades de distintas regiones y personas enfermas, generando un espacio de encuentro y reflexión en torno a la fe.

Tumbaya por la Virgen de Punta Corral
Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

La próxima semana, la última de la Virgen en Tumbaya, se realizarán celebraciones especiales vinculada al mundo del trabajo, donde se realizarán la bendición de herramientas, así como también encuentros con representantes de medios de comunicación y delegaciones provenientes de los Valles y la Puna.

La presencia de fieles durante la estadía de la imagen en Tumbaya fue masiva. Según estimaciones oficiales, más de 250 mil personas se acercaron a rendir homenaje, consolidando una vez más la magnitud de esta tradición religiosa que trasciende generaciones.

Uno de los eventos más convocantes fue el reciente encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco, una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural de la región y que reunió a una multitud en un clima de emoción colectiva.

El regreso al santuario marca el cierre de un ciclo de celebraciones y el inicio de una nueva etapa, en la que la imagen volverá a su lugar en las alturas, acompañada por la fe de miles de peregrinos que año a año renuevan esta tradición.

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