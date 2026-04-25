Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires

La cuenta regresiva ya empezó. Este sábado, el centro de Buenos Aires se transformó en escenario de una postal poco habitual: un monoplaza de Fórmula 1 exhibido frente al Obelisco. Se trató del modelo que Franco Colapinto manejará en el evento que se realizará en Palermo y que promete convocar a miles de fanáticos.

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El vehículo en cuestión es un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con la imagen del BWT Alpine Formula One Team, equipo con el que el piloto argentino forma parte del actual campeonato. La exhibición en pleno corazón porteño funcionó como adelanto del “Road Show to BA 2026”.

El evento tendrá lugar este domingo en un circuito callejero especialmente diseñado en la zona de Palermo. El trazado abarcará sectores de Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento y calles aledañas, con un recorrido que pasará cerca del Monumento a los Españoles.

La actividad marcará un hecho inédito: será la primera vez que Colapinto conduzca un Fórmula 1 en suelo argentino y, además, el regreso de este tipo de vehículos a las calles de la ciudad tras más de una década.

El cronograma prevé cuatro salidas a pista. La primera será a las 12.45 con el Lotus E20. Luego, a las 14.30, el piloto cambiará de máquina para subirse a una réplica del Mercedes-Benz W196, recordado como la “Flecha de Plata”. Más tarde volverá al Lotus y cerrará la jornada en un desfile final.

Un homenaje a la historia del automovilismo

La exhibición no solo mira al presente, también rinde homenaje a las leyendas. La réplica del W196 remite a los títulos logrados por Juan Manuel Fangio en 1954 y 1955.

El evento contará además con la participación del Museo Fangio, que llevará varios vehículos históricos. Entre ellos se destacan un Maserati 450S, un McLaren MP4/3 vinculado a Ayrton Senna y un Renault RE30 utilizado por Alain Prost.

La palabra de Colapinto y el impacto del evento

En la previa, Colapinto expresó su entusiasmo por el show. El piloto destacó la emoción de manejar un Fórmula 1 en su país y valoró la posibilidad de acercar la categoría al público argentino.

También hizo referencia al significado especial de conducir la Flecha de Plata, un ícono del automovilismo mundial. Para el joven de 22 años, el evento representa un sueño que se conecta con sus inicios en el karting.

Desde el Gobierno porteño, Jorge Macri definió la jornada como una fiesta del deporte y de la ciudad, y la vinculó con la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a recibir una competencia oficial en el futuro.

Shows, logística y expectativas

El predio abrirá desde temprano y contará con pantallas gigantes, espacios interactivos y propuestas musicales. Entre los artistas confirmados figuran Soledad Pastorutti y Luck Ra.

La organización dispuso sectores específicos para el público y definió restricciones para el orden del evento, como la prohibición de acampar y la venta ambulante en la zona.

El “Road Show to BA 2026” se presenta como un paso más dentro del crecimiento del automovilismo en el país. La última exhibición de este tipo en Buenos Aires tuvo lugar hace 14 años, y este regreso se da en paralelo a las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que busca volver a posicionarse en el calendario internacional.