Hinchas de Talleres de Perico preparan una caravana a San Salvador de Jujuy

Las finales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol se jugarán este domingo en el estadio La Tablada , en una jornada decisiva que tendrá dos partidos centrales y a Talleres de Perico como protagonista en ambas definiciones.

La actividad comenzará a las 14:30 con la final de Primera División Femenina, donde Talleres y Gimnasia de Jujuy se enfrentarán por el título del Torneo Apertura. Más tarde, desde las 16:30, llegará el turno de la gran final masculina. Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en La Tablada en busca de la consagración.

El club periqueño tendrá representación en las dos finales de la jornada, por lo que sus hinchas se preparan para acompañar masivamente al equipo en San Salvador de Jujuy. Bajo la consigna “Todos a Capital” , los simpatizantes organizan el traslado hacia La Tablada para vivir una tarde clave del fútbol jujeño.

Talleres de Perico finalista del torneo Apertura Talleres de Perico finalista del torneo Apertura

Hasta el momento, hay cuatro colectivos confirmados para el traslado de los hinchas del Expreso. Las salidas serán desde los barrios Santa Rosa, Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, además del colectivo de La Banda del Expreso Azul, que partirá desde el club. Se espera que en las próximas horas se confirmen más unidades para acompañar a los equipos en las finales.

Cómo llegó Talleres de Perico a las finales

En la rama masculina, Talleres se metió en la final tras vencer 2 a 1 a Deportivo Los Perales en el estadio La Tablada. El encuentro fue parejo, pero el equipo periqueño logró sacar ventaja y sostener el resultado para asegurar su lugar en la definición. Los goles del Expreso fueron convertidos por Julián Ramírez y Marcelo Herrera.

El femenino lo ganó sobre el final

Por el lado del femenino, Talleres también consiguió el pase a la final del Torneo Apertura luego de vencer 1 a 0 a Malvinas. El partido se definió sobre el final con el gol de Gisela Campos, que desató el festejo del conjunto periqueño.