Confirmaron el día y horarios de las finales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Este fin de semana se disputarán las finales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña , por lo que desde la organización, confirmaron el día y los horarios respectivos para los partidos de primera división femenino y masculino.

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Tal cual confirmó el Consejo Directivo de la Liga Jujeña las finales del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división femenino y masculino, se definieron de la siguiente forma:

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Cómo llegaron los finalistas

El expreso de Perico ganó un partido parejo en La Tablada

En la rama masculina, Talleres se metió en la final tras vencer 2 a 1 a Deportivo Los Perales en el estadio La Tablada. El encuentro fue parejo, pero el equipo periqueño logró sacar ventaja y sostener el resultado para asegurar su lugar en la definición.

Los goles del Expreso fueron convertidos por Julián Ramírez y Marcelo Herrera, quienes le dieron la clasificación a un equipo que volvió a mostrar carácter en una instancia decisiva.

El femenino lo ganó sobre el final

Por el lado del femenino, Talleres también consiguió el pase a la final del Torneo Apertura luego de vencer 1 a 0 a Malvinas. El partido se definió sobre el final con el gol de Gisela Campos, que desató el festejo del conjunto periqueño.

Las lobitas fueron más que las universitarias

En el primer encuentro del domingo en el estadio La Tablada, la primera división femenina de Gimnasia de Jujuy derrotó 2 a 0 al Club Universitario con tantos de Silvana Peressin y Josefina Murillo.

Zapla goleó al bandeño y pasó a la final

Altos Hornos Zapla fue efectivo y aprovechó algunos errores de Cuyaya en la primera etapa. Agustin Braure fue el autor de los dos goles del primer tiempo mientras que Lucas Bazan de cabeza puso el tercero para sentenciar el partido.