Andrea Vaquera, referente del maxibásquet jujeño: "No lo cambio por nada"

Jujuy tuvo una destacada participación en el XXII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino , disputado en Santa Fe, y Andrea Vaquera fue una de las protagonistas de uno de los equipos jujeños.

Una de las protagonistas de la categoría +50 se consagró como goleadora del certamen . En su visita a Arriba Jujuy habló sobre su trayectoria, el crecimiento del maxibásquet femenino en la provincia y el lugar que ocupa este deporte en la vida de muchas mujeres.

“Contenta de estar acá difundiendo esto que es un deporte que crece tanto y que ayuda tanto a las mujeres a seguir vigentes y sentirse activas, vivas. Es muy importante”, expresó. La jugadora explicó que el maxibásquet comienza desde los 30 años y se extiende a categorías de edades avanzadas.

“Es una convocatoria muy importante, porque hay muchas categorías . Se comienza a partir de los 30 años y se puede jugar hasta que el cuerpo te dé, porque hay categorías +70”, señaló.

Andrea Vaquera, referente del maxibásquet jujeño

Sobre las jugadoras de mayor edad que continúan participando, agregó: “Es impresionante cuando vamos a los campeonatos. El hecho de ponerte un pantalón corto, unas zapatillas y entrar a una cancha ya es un montón. Vemos gente que sigue viajando, sea donde sea, no les importa la distancia, van, están, participan”.

Para Vaquera, esos casos representan un ejemplo de constancia y pasión: “Siempre es un ejemplo para todos verlas en la cancha, con las ganas y el entusiasmo, como si fuera la primera vez”.

La importancia de mantenerse activa

La preparación física es una parte fundamental para quienes continúan compitiendo con el paso de los años. “Por eso nos preparamos, por eso entrenamos. Las personas que llegan a jugar a los 70 años es porque han tenido una vida deportiva, porque han hecho actividad física, se han cuidado y han estado siempre activas. Entonces el cuerpo también reacciona de otra manera”, explicó.

Vaquera también remarcó que no es necesario haber jugado desde la infancia para incorporarse al maxibásquet. “Hay muchas personas que han empezado a jugar de grandes, en el maxi, y que están felices porque no habían podido tener nunca esta vivencia. Una vez que comienzan, no dejan más y se esfuerzan para viajar”, contó.

Una vida marcada por el básquet

Andrea Vaquera mantiene una relación con el deporte desde su infancia y reconoce a su familia como una influencia fundamental en ese camino. “El básquet me apasiona. Siempre he sido muy deportista. Mi padre, profe de Educación Física, fue el que me inició en esta apasionante carrera del básquet”, recordó.

Su padre también estuvo vinculado directamente con la disciplina, ya que fue director técnico de la Selección Jujeña. “Desde chica siempre nos llevó y nos fomentó esto del deporte. Iba a ver los partidos con mi papá y desde ahí empecé a jugar en categorías inferiores, incluso en Nieva, con el profe Guille Álvarez García. Después continué y no dejé nunca”, relató.

Para la deportista, la actividad física se convirtió en un eje permanente de su vida. “La vida saludable, el deporte y la actividad física siempre han estado presentes en mi vida”, sostuvo.

Viajes, competencias y experiencias internacionales

Su trayectoria también le permitió representar al país y participar de torneos fuera de Argentina. “He viajado a Perú, a Italia. También en Argentina estuvimos en Mar del Plata y Paraná. Conocí varios lugares de Italia, fuimos a jugar a Montecatini y también a Lima”, recordó.

Andrea Vaquera, referente del maxibásquet jujeño

Vaquera describió esas competencias como experiencias que marcaron su carrera deportiva. “Es otro mundo del básquet. Jugábamos contra Brasil, Rusia, Eslovenia, mujeres enormes, pero lo importante es que pude estar y participar”, expresó.

Además, valoró el esfuerzo realizado para mantenerse competitiva con el paso de los años. “Eso me da una gratificación y una felicidad muy grande, porque me he esforzado mucho para mantenerme, seguir jugando y poder estar en este nivel de juego”, afirmó.

El maxibásquet como espacio de amistad y contención

Más allá de los resultados deportivos, Vaquera destacó especialmente los vínculos que se generan dentro de los equipos. “Tenemos un grupo con el que participamos hace muchos años, jugamos juntas y por eso también están los resultados que tenemos cada vez que viajamos. Es un grupo consolidado desde que éramos jóvenes, continuamos juntas y se van sumando algunas chicas”, explicó.

Esa continuidad, aseguró, no solo ayuda dentro de la cancha, sino también fuera de ella. “La vida para todo el mundo siempre tiene sus complicaciones y este es nuestro espacio para liberar las cargas, las emociones, los problemas y cargarnos de energía para volver al trabajo, a la casa y a la familia”, señaló.

A través del básquet también pudo construir amistades en distintos puntos del país y del exterior. “Esto me brindó la posibilidad de conocer personas de otras provincias y de otros países. Es hermoso compartir la amistad, la cancha. No lo cambio por nada”, aseguró.

Andrea Vaquera, referente del maxibásquet jujeño

“Siempre me hago mi tiempo”

Vaquera también dejó un mensaje para quienes sienten que las responsabilidades diarias dificultan encontrar un espacio para realizar actividad física. “Por ahí escucho que no tengo tiempo. Yo también trabajo todo el día, tengo mi familia, pero no lo dejo”, expresó. Para la deportista, sostener ese espacio personal es una decisión que repercute directamente en su bienestar.

“Siempre me hago mi tiempo, siempre le doy mi espacio, porque me hace bien, porque me mantiene activa, me mantiene la cabeza sana, sobre todo, y me carga de pilas para hacer un montón de cosas y para comenzar con mis obligaciones, con mi trabajo y con mis problemas de otra manera”, concluyó.

Jujuy en el Argentino de Maxibásquet

La provincia estuvo representada por equipos de Jujuy Asociación, Jujuy Liga y Jujuy Palpalá, que compitieron frente a delegaciones de diferentes puntos del país. Uno de los resultados más importantes llegó en la categoría +40, donde Jujuy Asociación se consagró campeón. La misma institución volvió a subir a lo más alto del podio en +50.

Además, en +30, Jujuy Asociación obtuvo el segundo puesto, detrás de Santa Fe - AMFES. La participación provincial también dejó buenos resultados en otras categorías. En +35, Jujuy Palpalá terminó en el tercer puesto, mientras que en +65 volvió a subir al podio al finalizar tercero.

Gran actuación jujeña en el Argentino de Maxibásquet

En esta última categoría también se destacó Blanca Pérez, de Jujuy Palpalá, quien fue reconocida como la mejor triplera. Por su parte, en +70, Jujuy Asociación llegó hasta la final, donde cayó ante Buenos Aires AMBA y se quedó con la medalla de plata. En esa misma categoría, Jujuy Palpalá finalizó quinto y Jujuy Liga ocupó el sexto lugar.

En la categoría +45, Jujuy Liga terminó en el quinto puesto, mientras que en +60 ocupó la décima posición. En esta última división, otra jugadora jujeña consiguió un reconocimiento individual: Lidia Farfán, de Jujuy Asociación, fue la goleadora de la categoría.

El campeonato reunió a 57 equipos representantes de 11 provincias y se desarrolló en nueve categorías: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70. La competencia fue organizada por la Asociación de Maxibásquet Femenino de Santa Fe.