River Plate seleccionó a niños jujeños para disputar torneos

Siete niños jujeños fueron seleccionados por River Plate para incorporarse a un proceso de evaluación que podría abrirles las puertas de las divisiones inferiores del club. Se trata de futbolistas del Club Gorriti , quienes se preparan en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol (CARF) y fueron observados por captadores de la institución de Núñez durante las pruebas realizadas en la provincia.

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El profesor Benjamín Tejerina , responsable del CARF, explicó que la convocatoria representa el inicio de un camino que se desarrolla en distintas etapas y que culmina con una prueba en Buenos Aires para quienes continúan siendo evaluados.

Tejerina explicó que River desarrolla un programa de observación de jugadores en distintas provincias del NOA y que los niños convocados pasarán a integrar ese proceso.

"Son siete jugadores jujeños seleccionados por River. Están en un proceso y en cada campeonato que juegue River en Jujuy, Salta , Tucumán y Santiago del Estero los convocarán. Ahí los van evaluando en su nivel" , explicó.

Luego de esas instancias, quienes sigan siendo observados tendrán la posibilidad de viajar. "Posteriormente los llevan a una prueba en Buenos Aires", agregó.

Entre los convocados se encuentran Leandro Rodríguez y Benjamín Espinoza, dos de los siete niños que fueron elegidos para comenzar este recorrido.

Una preparación para competir al máximo nivel

Desde el CARF señalaron que el objetivo es preparar a los chicos para que, cuando llegue una oportunidad de este tipo, puedan afrontarla en igualdad de condiciones con futbolistas de otros puntos del país. "Nosotros trabajamos para que los chicos tengan la posibilidad real de probarse en clubes de AFA", sostuvo Tejerina.

En ese sentido, destacó que la metodología de entrenamiento fue uno de los aspectos que llamó la atención de River Plate. "Entrenan de la misma forma que los clubes profesionales de Buenos Aires. River lo vio y entendió cómo trabajamos", afirmó.

El profesor recordó además que fueron los propios captadores del club quienes viajaron a Jujuy para realizar las pruebas. "River Plate vino a tomar pruebas", señaló.

Pruebas de River Plate en Jujuy.

"Lo más importante es que disfruten"

El próximo paso para los niños será disputar un selectivo de River Plate en Salta, previsto para septiembre. A partir de allí continuará el seguimiento individual de cada uno.

"Tienen un acompañamiento integral en la previa de las pruebas en River, que serán en Buenos Aires. En septiembre jugarán para un selectivo de River en Salta. Van haciendo un seguimiento integral", explicó Tejerina.

Más allá de la ilusión que genera una convocatoria de este tipo, el profesor remarcó que el aspecto humano sigue siendo la prioridad. "Ellos están disfrutando todo el proceso, nosotros tratamos que así sea", expresó.

Y concluyó con una reflexión sobre el acompañamiento que reciben los pequeños futbolistas: "Todos los chicos de River tienen un seguimiento personalizado. De todas maneras, seguimos entendiendo que son niños y tienen que seguir disfrutando."