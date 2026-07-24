Ruta 34 en Jujuy: suspendieron a 180 trabajadores y el gremio apunta a una deuda del Gobierno nacional

La construcción de la autopista sobre la Ruta 34 , en el tramo El Cuarteadero-San Pedro, atraviesa un momento de incertidumbre. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informó que 180 trabajadores fueron suspendidos por un período de 20 días y aseguró que la medida responde a la falta de pago de certificados de obra por parte del Gobierno nacional.

Obras. Comenzaron las obras de reparación en un tramo de las Ruta 9 y Ruta 34 en Salta

Según explicó el secretario general de la UOCRA Jujuy, Ramón Neyra, la suspensión comenzó a regir el jueves 23 de julio y, si durante ese plazo no se regularizan los pagos pendientes, la obra podría quedar completamente paralizada. "Esta situación deja al descubierto la crisis financiera que atraviesa el proyecto por el incumplimiento de fondos desde el Ejecutivo nacional", sostuvo Neyra.

Desde la UOCRA señalaron que la empresa Chediack , encargada de ejecutar la obra vial, les comunicó que no puede mantener la actividad mientras continúe la falta de fondos. De acuerdo con la información brindada por el sindicato, la deuda acumulada por certificados de obra asciende a 19.000 millones de pesos .

Neyra explicó que existía un compromiso para realizar un primer desembolso de 6.500 millones de pesos , correspondiente a certificados de enero y febrero, que permitiría sostener la continuidad de los trabajos y evitar las suspensiones.

Advierten que la obra podría paralizarse

El gremio indicó que la suspensión tendrá una duración inicial de 20 días. Sin embargo, advirtió que, si durante ese período no se cancelan total o parcialmente los certificados adeudados, la empresa avanzaría con la paralización total e indefinida de la obra. La situación fue analizada en una asamblea convocada por la UOCRA Jujuy, de la que participaron integrantes de la comisión directiva, delegados y los trabajadores alcanzados por la medida.

Durante el encuentro, Neyra remarcó el impacto que la suspensión tiene sobre las familias de los trabajadores. "No estamos hablando solo de números o de metros de asfalto. Estamos hablando de 180 familias que quedan sin la certeza de llevar el pan a sus casas", aseguró.

El dirigente sindical explicó que la preocupación del gremio no pasa únicamente por la continuidad de la obra, sino también por la situación laboral de quienes quedaron suspendidos.

Cabe mencionar que la autopista sobre la Ruta Nacional 34 es una de las principales obras de infraestructura vial que se ejecutan en la provincia. El tramo entre El Cuarteadero y San Pedro forma parte de un corredor clave para la circulación de personas y el transporte de cargas en el norte argentino.

Mientras los trabajadores permanecen suspendidos, el gremio espera que en los próximos días se destrabe el conflicto mediante el pago de los certificados pendientes y que la obra pueda retomar su ritmo habitual antes de que finalice el plazo de 20 días establecido para las suspensiones.