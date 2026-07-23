Comenzaron las obras de reparación en un tramo de las Ruta 9 y Ruta 34 en Salta

El Gobierno de Salta inició trabajos de reparación sobre un tramo de las rutas nacionales 9 y 34, entre Rosario de la Frontera y Metán, uno de los corredores viales más transitados del sur de la provincia. La intervención se realiza con fondos provinciales y busca mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en una vía utilizada diariamente por vecinos, transportistas y productores.

Dónde se realizan las obras en las rutas 9 y 34 Las tareas se concentran en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, un sector de las rutas nacionales 9 y 34 que desde hace tiempo presenta un importante deterioro y genera reclamos de quienes circulan habitualmente por la zona. Según informó el gobernador Gustavo Sáenz, la Provincia decidió avanzar con la obra utilizando recursos propios debido a que se trata de una ruta de jurisdicción nacional que aún no había recibido las intervenciones necesarias. También señaló que quienes utilizan ese corredor vial "no pueden seguir esperando una solución que no llega".

Un corredor clave para el sur de Salta De acuerdo con lo informado oficialmente, la repavimentación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación sobre uno de los principales corredores del sur de la provincia. Las rutas nacionales 9 y 34 conectan distintas localidades salteñas y forman parte de una vía estratégica para el transporte de cargas, la producción y el tránsito de miles de vehículos que circulan diariamente por la región.

La obra se desarrolla en un contexto de reclamos del Gobierno provincial por la falta de inversiones en rutas que dependen de la Nación. Desde el Ejecutivo salteño sostuvieron que la decisión de financiar los trabajos con recursos propios busca dar una respuesta a los usuarios que transitan diariamente por este tramo de las rutas nacionales 9 y 34, mientras se aguardan nuevas intervenciones sobre la red vial federal.

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