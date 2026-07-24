River Plate oficializó la llegada de Ángel Correa

River Plate cerró una de las operaciones que más tiempo demandó durante el actual mercado de transferencias y oficializó la llegada de Ángel Correa como nuevo refuerzo. Mediante una publicación realizada en sus canales oficiales , la institución de Núñez informó que alcanzó un entendimiento con Tigres de México para adquirir de manera definitiva los derechos del atacante.

" River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa . En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", comunicó la institución de Núñez .

La definición de la operación se produjo luego de varios días marcados por la tensión y la incertidumbre . Aunque todo parecía estar acordado, Tigres introdujo distintos cambios en las condiciones del traspaso, una situación que generó incomodidad en River y llegó a poner en duda la concreción del pase.

COMUNICADO OFICIAL River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7

El conflicto finalmente quedó resuelto cuando la institución de Núñez ajustó la propuesta vinculada al esquema de pagos . De esta manera, ambas partes alcanzaron un entendimiento por un monto total de 15 millones de dólares , que River abonará para incorporar al delantero campeón del mundo con la Selección argentina .

La negociación atravesó una etapa de gran tensión, al punto de que la incertidumbre se mantuvo incluso cuando el delantero emprendió viaje hacia Argentina junto a sus familiares. En ese momento, las diferencias entre River y Tigres impedían cerrar definitivamente la transferencia, y desde la institución de Núñez dejaron trascender que, de no alcanzarse un entendimiento, el pase podía quedar frustrado.

Ángel Correa se hará la revisión médica y se sumará al plantel

Con el convenio entre clubes ya formalizado, Ángel Correa deberá realizarse la revisión médica correspondiente y, una vez superada esa instancia, firmará su contrato para transformarse oficialmente en nuevo jugador del plantel comandado por Eduardo Coudet.

La incorporación del exfutbolista de Atlético de Madrid se convierte en una de las contrataciones más resonantes del mercado de pases para River. Con 31 años, Ángel Correa regresa al fútbol argentino luego de más de diez temporadas en el continente europeo y de su última experiencia en Tigres, con la intención de sumar calidad, recorrido internacional y liderazgo a un equipo que tendrá como principales objetivos competir por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.