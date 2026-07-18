River Plate se despidió de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en Salta

River Plate quedó fuera de la Copa Argentina al caer por 3 a 1 frente a Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen.

River se despidió de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en Salta El equipo marplatense construyó una de las mayores sorpresas de la jornada con una actuación contundente. Tomás Fernández fue la gran figura al convertir un doblete, mientras que Nicolás Cordero amplió la diferencia para el "Tiburón". Del lado del conjunto de Núñez, Rafael Santos Borré marcó el único tanto en el inicio de su segunda etapa en el club y en su estreno como titular.

Durante el partido, el entrenador Eduardo Coudet buscó modificar el desarrollo con variantes antes del entretiempo. Entre ellas estuvieron los ingresos de Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, quienes debutaron oficialmente, aunque los cambios no alcanzaron para revertir el resultado.

Dura derrota de River Plate - Foto de Javier Rueda Con este triunfo, Aldosivi avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Independiente Rivadavia en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Ahora ambos equipos pondrán la mirada en el Torneo Clausura. Aldosivi visitará a Defensa y Justicia en la próxima fecha, mientras que River intentará recuperarse cuando reciba a Barracas Central en el Monumental.

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