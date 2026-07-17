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17 de julio de 2026 - 19:21
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San Martín de Tucumán empató con Maipú, que tuvo el debut de Enzo Pérez

San Martín de Tucumán no pudo en Mendoza con Maipú, que tuvo el debut del ex jugador de River, Enzo Pérez.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
SanMartín de Tucumán empató con Maipú

San Martín de Tucumán empató con Maipú

San Martín de Tucumán empató 0-0 ante Deportivo Maipú en Mendoza, en un partido en el que comenzó con una propuesta ambiciosa, pero no logró sostener el protagonismo ni transformar su dominio inicial en situaciones claras.

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El equipo dirigido por Alejandro Orfila insinuó una idea ofensiva durante los primeros minutos, aunque con el correr del encuentro perdió peso en ataque y terminó defendiendo el resultado cerca de su propio arco.

Un comienzo prometedor, pero sin profundidad

San Martín salió a jugar con un esquema 4-2-3-1 y con la intención de asumir el control del partido. Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari ocuparon la zaga central, mientras que Víctor Salazar y Rodrigo Ayala se desempeñaron como laterales.

En la mitad de la cancha, Santiago Briñone fue el volante más retrasado, acompañado por Agustín Graneros. El mediocampista tucumano recibió una amonestación temprana y fue reemplazado en el entretiempo por Laureano Rodríguez.

Por los costados jugaron Bruno Cabrera y Álvaro Veliez, mientras que Gabriel Carabajal ocupó la posición de enlace. Luca Arfaras comenzó como delantero, pero debió abandonar el campo a los 26 minutos por una molestia muscular. En su lugar ingresó Diego Diellos.

El Santo logró manejar la pelota y mostró una postura ofensiva, aunque sin generar peligro constante sobre el arco rival.

La única llegada clara del primer tiempo

La situación más importante de San Martín llegó a través de un tiro libre ejecutado por Gabriel Carabajal, que fue contenido por el arquero Nahuel Galardi. Pese a tener mayor iniciativa, el conjunto tucumano no pudo encontrar espacios ni profundidad para lastimar a Deportivo Maipú.

En el equipo mendocino se produjo el debut de Enzo Pérez, quien recibió una ovación por parte del público. El exjugador de River y de la Selección argentina mostró algunos destellos, aunque no logró tener una influencia decisiva en el desarrollo del encuentro.

Maipú creció en el complemento

En la segunda mitad, el conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a manejar con mayor frecuencia la pelota. Ante ese cambio, Orfila modificó el esquema y los nombres. Gabriel Carabajal dejó el campo e ingresó Mauro Verón, lo que llevó al equipo a jugar con un 4-1-3-2.

La modificación no tuvo el efecto esperado. San Martín perdió orden, quedó más expuesto y comenzó a retroceder ante el avance de Deportivo Maipú. El local generó las situaciones más peligrosas y obligó a Nahuel Manganelli a intervenir en varias oportunidades. El arquero respondió con seguridad y fue una de las figuras del Santo.

San Martín de Tucumán extendió su invicto

En el tramo final, el equipo tucumano terminó defendiendo el empate y logró mantener el arco en cero. Con este resultado, San Martín alcanzó cuatro partidos sin perder desde la llegada de Alejandro Orfila y acumuló su tercer encuentro consecutivo sin recibir goles.

El Santo mostró señales positivas durante el comienzo del partido, pero nuevamente quedó en evidencia la necesidad de mejorar su funcionamiento ofensivo y transformar el dominio territorial en situaciones de peligro. El desafío será sostener durante más tiempo la propuesta inicial y encontrar mayor eficacia para convertir las buenas intenciones en goles y victorias.

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