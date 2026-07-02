San Martín de Tucumán presentó oficialmente a Gabriel Carabajal, Rodrigo Ayala, Álvaro Veliez y Bruno Cabrera , sus cuatro incorporaciones para afrontar la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional y fortalecer la lucha por el ascenso.

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La conferencia de prensa se realizó en el estadio La Ciudadela y contó con la participación del entrenador Alejandro Orfila , el presidente del club, Óscar Mirkin, y los cuatro nuevos futbolistas.

Durante la presentación, tanto el director técnico como el presidente les dieron la bienvenida y remarcaron la importancia de las incorporaciones para afrontar una segunda rueda exigente.

El último jugador en incorporarse fue Bruno Cabrera, delantero de 23 años que llega a préstamo desde Lanús . La operación se concretó sin cargo y sin opción de compra. Con su llegada, San Martín dio por cerrado el mercado de pases y completó las incorporaciones previstas para fortalecer el plantel.

San Martín de Tucumán presentó a sus refuerzos

El objetivo del club es sumar variantes en distintos sectores y sostener el protagonismo en la pelea de la Primera Nacional por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los otros tres refuerzos de San Martín de Tucumán

Gabriel Carabajal se incorporó para aportar experiencia y generación de juego en la mitad de la cancha. Rodrigo Ayala, lateral izquierdo, llegó para ofrecer una nueva alternativa en la última línea. Por su parte, Álvaro Veliez se sumó con la misión de aportar soluciones en una ofensiva que necesitaba mayor poder de gol.

“No vienen con la camiseta comprada”

Durante la presentación, Alejandro Orfila dejó en claro que los nuevos futbolistas deberán competir por un lugar dentro del equipo. “No vienen con la camiseta comprada”, sostuvo el entrenador.

El técnico explicó que las incorporaciones fueron buscadas para potenciar a un grupo que ya consideraba competitivo y aumentar la competencia interna durante la segunda rueda. “Si son mejores que los que hoy están jugando, jugarán; si no, tendrán que esperar su oportunidad”, afirmó.

Entrenador Alejandro Orfila

El reconocimiento de Orfila a la dirigencia

Orfila también valoró el trabajo realizado por la dirigencia para concretar las cuatro incorporaciones dentro de un mercado de pases que calificó como complejo.

Según explicó, todos los futbolistas tenían contratos vigentes con otras instituciones, por lo que fue necesario avanzar en negociaciones para lograr sus llegadas. Con el plantel reforzado, San Martín se prepara para afrontar la segunda parte del campeonato con la ilusión de mantenerse en la pelea por el ascenso.