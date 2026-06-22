Gimnasia de Jujuy terminó la primera ronda puntero: cuándo vuelve a jugar

Deportes. Gimnasia de Jujuy cierra la primera ronda con Güemes: hoy a las 17 en Santiago del Estero

Deportes. Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Ahora, el torneo tendrá un parate antes del inicio de la segunda rueda, en la que el Lobo buscará sostener el rendimiento que le permitió terminar la primera mitad en lo más alto de su zona.

Tras la victoria ante Güemes, el equipo comandado por Hernán Pellerano volvió a treparse a la cima y quedó como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

La derrota de Atlanta frente a Almagro permitió que Gimnasia de Jujuy terminara primero con 36 puntos , mientras que el Bohemio quedó como escolta con 33.

Gimnasia de Jujuy 2026 (2)

Los equipos que finalizaron la primera ronda en puestos de clasificación al Reducido son:

Gimnasia de Jujuy: 36 puntos Atlanta: 33 puntos Tristán Suárez: 30 puntos Temperley: 27 puntos Midland: 26 puntos Atlético Rafaela: 26 puntos San Martín de Tucumán: 23 puntos Colegiales: 23 puntos

El equipo más goleador de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy no solo terminó primero en su zona, sino que también cerró la ronda como el equipo más goleador de la Primera Nacional.

El conjunto albiceleste encabeza la lista con 30 tantos a favor. Detrás aparecen Morón, con 26; Deportivo Madryn, con 24; Atlanta, con 23; y Deportivo Maipú, con 22.

En tanto, Cristian Menéndez y Octavio Bianchi son los máximos goleadores del equipo jujeño, con cuatro tantos cada uno.

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Mantiene un gran invicto de local

Siguiendo con las estadísticas, el Lobo sostiene un destacado registro en el Estadio 23 de Agosto: perdió solo dos de los últimos 25 encuentros que disputó como local.

En lo que va de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy todavía no conoce la derrota en su cancha y se mantiene fuerte en esa condición. En sus últimas dos presentaciones como local venció 2-1 a San Martín de San Juan y goleó 4-0 a Nueva Chicago.

estadio 23 de agosto

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Una vez finalizada la primera ronda, habrá un fin de semana de descanso en la Primera Nacional. Los equipos de la segunda categoría del fútbol argentino reanudarán el torneo entre el 3 y el 5 de julio.

En esa oportunidad, Gimnasia de Jujuy visitará a Midland por la Fecha 19, con día y horario todavía por definir.