Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy consiguió un triunfo clave fuera de casa al imponerse por 3 a 1 sobre Güemes en Santiago del Estero. El encuentro se disputó en el estadio Madre de Ciudades y tuvo al conjunto jujeño como protagonista durante gran parte del desarrollo.

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El equipo dirigido por Hernán Pellerano mostró personalidad para manejar los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos para construir una diferencia que le permitió regresar a Jujuy con una victoria fundamental.

Con orden defensivo, intensidad en la mitad de la cancha y eficacia en ataque, el Lobo logró imponerse ante un rival que necesitaba sumar para mejorar su situación en la tabla.

Molina, Bianchi y Casa marcaron los goles de la victoria

Durante el compromiso correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional, Gimnasia construyó una ventaja importante en el primer tiempo gracias a la efectividad de sus delanteros. Francisco Molina abrió el marcador a los 30 minutos y apenas cuatro minutos después Octavio Bianchi amplió la diferencia para el conjunto jujeño.

Güemes logró reaccionar antes del descanso y descontó a los 39 minutos por intermedio de Juan Sánchez Sotelo, que le devolvió algo de esperanza al equipo santiagueño.

Sin embargo, en el complemento, Maximiliano Casa apareció a los 13 minutos para marcar el 3 a 1 definitivo y sentenciar el encuentro. El tanto terminó de inclinar la balanza a favor del Lobo, que controló el desarrollo del partido hasta el pitazo final.

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Un triunfo que fortalece su sueño de ascenso

Los tres puntos obtenidos en Santiago del Estero ratifican el gran presente de Gimnasia, que sigue consolidándose como uno de los principales protagonistas de la Zona B de la Primera Nacional.

Además del resultado, el conjunto albiceleste volvió a mostrar una idea de juego sólida y una importante fortaleza colectiva, aspectos que lo mantienen en la conversación por los puestos de privilegio del campeonato.

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La victoria fue celebrada por los hinchas jujeños, que siguen ilusionados con la posibilidad de volver a ver al club en la máxima categoría del fútbol argentino. Con varias fechas por delante, el equipo de Pellerano buscará sostener este nivel para seguir dando pelea en la lucha por el ascenso.