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21 de junio de 2026 - 19:30
Deportes.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades por una nueva fecha de la Primera Nacional.

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Por  Verónica Pereyra
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Gimnasia de Jujuy

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Con orden defensivo, intensidad en la mitad de la cancha y eficacia en ataque, el Lobo logró imponerse ante un rival que necesitaba sumar para mejorar su situación en la tabla.

Molina, Bianchi y Casa marcaron los goles de la victoria

Durante el compromiso correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional, Gimnasia construyó una ventaja importante en el primer tiempo gracias a la efectividad de sus delanteros. Francisco Molina abrió el marcador a los 30 minutos y apenas cuatro minutos después Octavio Bianchi amplió la diferencia para el conjunto jujeño.

Güemes logró reaccionar antes del descanso y descontó a los 39 minutos por intermedio de Juan Sánchez Sotelo, que le devolvió algo de esperanza al equipo santiagueño.

Sin embargo, en el complemento, Maximiliano Casa apareció a los 13 minutos para marcar el 3 a 1 definitivo y sentenciar el encuentro. El tanto terminó de inclinar la balanza a favor del Lobo, que controló el desarrollo del partido hasta el pitazo final.

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Gimnasia de Jujuy

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Un triunfo que fortalece su sueño de ascenso

Los tres puntos obtenidos en Santiago del Estero ratifican el gran presente de Gimnasia, que sigue consolidándose como uno de los principales protagonistas de la Zona B de la Primera Nacional.

Además del resultado, el conjunto albiceleste volvió a mostrar una idea de juego sólida y una importante fortaleza colectiva, aspectos que lo mantienen en la conversación por los puestos de privilegio del campeonato.

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Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

La victoria fue celebrada por los hinchas jujeños, que siguen ilusionados con la posibilidad de volver a ver al club en la máxima categoría del fútbol argentino. Con varias fechas por delante, el equipo de Pellerano buscará sostener este nivel para seguir dando pelea en la lucha por el ascenso.

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