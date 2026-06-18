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18 de junio de 2026 - 12:48
Deportes.

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Güemes: cómo comprarlas y precios

Salieron a la venta las entradas para el partido de Güemes y Gimnasia de Jujuy en Santiago del Estero. Se permitirá la presencia de público neutral.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
&nbsp;Estadio Único Madre de Ciudades.

 Estadio Único Madre de Ciudades.

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Cómo comprar las entradas: precios

Ya se encuentran a la venta las entradas para presenciar el partido entre Gimnasia de Jujuy y Güemes de Santiago del Estero para el próximo domingo, a horas 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

image

Los valores fijados para las entradas

  • Popular Norte: $25.000
  • Platea Este: $35.000

Para adquirir las entradas, se puede ingresar al siguiente link: hacer click aquí.

hinchada gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy vs Güemes: día y horario confirmados

El Lobo visitará a Güemes de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de junio desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades. Según confirmó el club santiagueño, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.

En los próximos días se confirmará cómo será el proceso de venta de entradas para aquellos hinchas Albicelestes que deseen asistir al encuentro correspondiente a la Fecha 4.

Asimismo, la AFA ya designó a Bruno Amiconi como el árbitro del encuentro. La terna arbitral se completa con Mariano Viale como asistente 1, Martín Saccone como asistente 2 y Emanuel Ejarque será el cuatro árbitro.

Bruno Amiconi

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