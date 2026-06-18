Bruno Amiconi dirige Gimnasia de Jujuy vs Güemes: cómo le fue al Lobo con este árbitro

Este domingo 21 de junio, Gimnasia de Jujuy visitará al Club Atlético Güemes por la Fecha 4 que fue reprogramada por el paro de AFA. La terna arbitral ya fue confirmada y el juez encargado del encuentro será Bruno Amiconi.
La terna arbitral se completa con Mariano Viale como asistente 1, Martín Saccone como asistente 2 y Emanuel Ejarque será el cuatro árbitro.
Bruno Amiconi es el árbitro para Gimnasia de Jujuy vs Güemes
La última vez que Amiconi dirigió al Lobo
Amiconi estará a cargo del partido del próximo partido de Gimnasia de Jujuy, luego de haber sido el juez del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro de Salta. En ese encuentro, el árbitro sacó cuatro amarillas, tres para los salteños y una para Francisco Molina.
Este sería el segundo encuentro del 2026 donde Amiconi dirija al equipo de Hernán Pellerano. En tanto, en el 2025 el árbitro estuvo a cargo del clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, donde tuvo participación importante en el desarrollo del partido, ya que amonestó a siete jugadores: Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy; Cristian González, Enzo Vázquez, Luciano Ferreyra y Gianluca Mancuso en Central Norte.
Además, a los 90 minutos expulsó a Maximiliano Ribero, de Central Norte, y a Francisco Maidana, de Gimnasia de Jujuy.
Además del clásico ante Central Norte, Amiconi también dirigió en 2025 a Gimnasia de Jujuy en el partido frente a Defensores de Belgrano, disputado en el Estadio 23 de Agosto. Ese encuentro terminó igualado 0-0.
Embed - Gimnasia (J) 1-0 Central Norte (S) | Primera Nacional | Fecha 29 (Zona B)
Gimnasia de Jujuy vs Güemes: día y horario confirmados
El Lobo visitará a Güemes de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de junio desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades. Según confirmó el club santiagueño, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.
En los próximos días se confirmará cómo será el proceso de venta de entradas para aquellos hinchas Albicelestes que deseen asistir al encuentro correspondiente a la Fecha 4.
Asimismo, la AFA ya designó a Bruno Amiconi como el árbitro del encuentro.
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