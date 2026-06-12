Gimnasia de Jujuy cierra la ronda con Güemes y habrá público neutral: cuándo juegan

Gimnasia de Jujuy cerrará la primera ronda de la Primera Nacional ante Club Atlético Güemes el próximo domingo 21 de junio en Santiago del Estero. El equipo santiagueño confirmó que el encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades y que recibirá público neutral.

Deportes. Gimnasia de Jujuy va por los tres puntos: "Tenemos que hacernos fuertes de local"

Deportes. Gimnasia de Jujuy es semifinalista en la Copa Jujuy 2026

El cruce corresponde a la Fecha 4, que había sido postergada por el paro de AFA. Según detallaron desde Güemes, el partido está previsto para las 16 horas, aunque el horario está sujeto a modificación.

Desde el Club Atlético Güemes informaron, a través de un comunicado, que el encuentro ante Gimnasia de Jujuy se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Además, indicaron que, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.

En los próximos días se darán a conocer todos los detalles sobre la venta de entradas, los horarios y los accesos correspondientes para ambas parcialidades.

hinchada gimnasia de jujuy

Cómo sigue el fixture del Lobo

A Gimnasia de Jujuy le restan tres partidos antes del parate de la primera rueda de la Primera Nacional. Por la Fecha 18, el Lobo recibirá a San Martín de San Juan el sábado 13 de junio, desde las 20 horas.

Luego, recuperará el partido aplazado ante Nueva Chicago, que se disputará el miércoles 17 de junio, a las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

Finalmente, cerrará la primera ronda de la Zona B ante Güemes de Santiago del Estero, el domingo 21 de junio.