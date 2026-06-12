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12 de junio de 2026 - 08:33
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cierra la ronda con Güemes y habrá público neutral: cuándo juegan

El Club Atlético Güemes confirmó que para el partido ante Gimnasia de Jujuy se permitirá la presencia de público neutral.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Güemes - Imagen de archivo

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El cruce corresponde a la Fecha 4, que había sido postergada por el paro de AFA. Según detallaron desde Güemes, el partido está previsto para las 16 horas, aunque el horario está sujeto a modificación.

Gimnasia de Jujuy y Güemes, con público neutral

Desde el Club Atlético Güemes informaron, a través de un comunicado, que el encuentro ante Gimnasia de Jujuy se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero

Además, indicaron que, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.

En los próximos días se darán a conocer todos los detalles sobre la venta de entradas, los horarios y los accesos correspondientes para ambas parcialidades.

hinchada gimnasia de jujuy

Cómo sigue el fixture del Lobo

A Gimnasia de Jujuy le restan tres partidos antes del parate de la primera rueda de la Primera Nacional. Por la Fecha 18, el Lobo recibirá a San Martín de San Juan el sábado 13 de junio, desde las 20 horas.

Luego, recuperará el partido aplazado ante Nueva Chicago, que se disputará el miércoles 17 de junio, a las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

Finalmente, cerrará la primera ronda de la Zona B ante Güemes de Santiago del Estero, el domingo 21 de junio.

Francisco Molina Gimnasia de Jujuy

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