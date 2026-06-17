Ganó, goleó y gustó: Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 y es puntero

Gimnasia de Jujuy goleó 4 a 0 a Nueva Chicago por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional y trepó a la punta junto a Atlanta. El partido, que había sido postergado por el compromiso de Copa Argentina, se jugó este miércoles en el estadio 23 de Agosto ante una buena cantidad de público.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano logró su segunda victoria consecutiva y redondeó una de sus mejores actuaciones del torneo. Delfor Minervino, Mauro Cachi, Maxi Casa y Varela fueron los autores de los goles en una tarde perfecta para el Lobo.

Gimnasia tuvo un muy buen arranque , con llegadas, presión alta y buen juego. El equipo jujeño se mostró intenso, manejó la pelota y encontró espacios para lastimar a Nueva Chicago. A los 29 minutos llegó la apertura del marcador. Molina envió un centro preciso, Franzoni dejó pasar la pelota de gran manera y Minervino, que apareció libre en el punto del penal, conectó de zurda para poner el 1 a 0.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0

El gol le dio más confianza al local, que siguió presionando y mantuvo el control del partido. El segundo tanto llegó tras una gran acción colectiva entre Maidana, nuevamente uno de los puntos altos del equipo, y Mauro Cachi, la gran figura de la tarde. Después de una doble pared, el volante jujeño dejó mano a mano al salteño con el arquero visitante. Cachi definió con un remate cruzado y marcó el 2 a 0 para desatar el festejo en el 23 de Agosto.

Gimnasia de Jujuy aprovechó los espacios y liquidó el partido

En el segundo tiempo, Nueva Chicago salió a buscar el descuento y dejó espacios en el fondo. Gimnasia supo aprovechar esos lugares para generar situaciones, aunque en los primeros minutos no tuvo la misma contundencia que en la etapa inicial.

La tranquilidad llegó con una gran asistencia de Cachi para Bianchi, que había ingresado minutos antes. El delantero quedó cara a cara con el arquero, pero decidió tocar para Maxi Casa, otra de las variantes del equipo, que definió con el arco a disposición para marcar el 3 a 0.

El Lobo no se conformó y fue por más. Con el partido controlado, siguió atacando y acumuló varias chances para ampliar la diferencia. El cuarto gol llegó por intermedio de Varela, quien había ingresado por Dematei. El futbolista pescó un rebote dentro del área y definió con clase para sellar el 4 a 0 definitivo.

Álvarez también respondió cuando lo exigieron

Aunque Gimnasia fue claramente superior durante gran parte del encuentro, Nueva Chicago tuvo algunas oportunidades para descontar. En esos momentos apareció Álvarez, que respondió bien bajo los tres palos y sostuvo el cero en el arco del equipo jujeño. El triunfo fue justo y contundente. Gimnasia ganó, goleó y gustó ante su gente, sumó tres puntos clave y se subió a la punta de la Zona B junto a Atlanta.