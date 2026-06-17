miércoles 17 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de junio de 2026 - 17:20
Deportes.

Ganó, goleó y gustó: Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 y es puntero

Gimnasia de Jujuy derrotó 4 a 0 a Nueva Chicago por la Zona B de la Primera Nacional y alcanzó la punta junto a Atlanta.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0&nbsp;

Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 

Gimnasia de Jujuy goleó 4 a 0 a Nueva Chicago por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional y trepó a la punta junto a Atlanta. El partido, que había sido postergado por el compromiso de Copa Argentina, se jugó este miércoles en el estadio 23 de Agosto ante una buena cantidad de público.

Lee además
hinchas de gimnasia de jujuy festejaron su dia en el estadio
Deportes.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy festejaron su día en el estadio
Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Un gran primer tiempo del Lobo

Gimnasia tuvo un muy buen arranque, con llegadas, presión alta y buen juego. El equipo jujeño se mostró intenso, manejó la pelota y encontró espacios para lastimar a Nueva Chicago. A los 29 minutos llegó la apertura del marcador. Molina envió un centro preciso, Franzoni dejó pasar la pelota de gran manera y Minervino, que apareció libre en el punto del penal, conectó de zurda para poner el 1 a 0.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0
Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0

Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0

El gol le dio más confianza al local, que siguió presionando y mantuvo el control del partido. El segundo tanto llegó tras una gran acción colectiva entre Maidana, nuevamente uno de los puntos altos del equipo, y Mauro Cachi, la gran figura de la tarde. Después de una doble pared, el volante jujeño dejó mano a mano al salteño con el arquero visitante. Cachi definió con un remate cruzado y marcó el 2 a 0 para desatar el festejo en el 23 de Agosto.

Gimnasia de Jujuy aprovechó los espacios y liquidó el partido

En el segundo tiempo, Nueva Chicago salió a buscar el descuento y dejó espacios en el fondo. Gimnasia supo aprovechar esos lugares para generar situaciones, aunque en los primeros minutos no tuvo la misma contundencia que en la etapa inicial.

La tranquilidad llegó con una gran asistencia de Cachi para Bianchi, que había ingresado minutos antes. El delantero quedó cara a cara con el arquero, pero decidió tocar para Maxi Casa, otra de las variantes del equipo, que definió con el arco a disposición para marcar el 3 a 0.

El Lobo no se conformó y fue por más. Con el partido controlado, siguió atacando y acumuló varias chances para ampliar la diferencia. El cuarto gol llegó por intermedio de Varela, quien había ingresado por Dematei. El futbolista pescó un rebote dentro del área y definió con clase para sellar el 4 a 0 definitivo.

Álvarez también respondió cuando lo exigieron

Aunque Gimnasia fue claramente superior durante gran parte del encuentro, Nueva Chicago tuvo algunas oportunidades para descontar. En esos momentos apareció Álvarez, que respondió bien bajo los tres palos y sostuvo el cero en el arco del equipo jujeño. El triunfo fue justo y contundente. Gimnasia ganó, goleó y gustó ante su gente, sumó tres puntos clave y se subió a la punta de la Zona B junto a Atlanta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hinchas de Gimnasia de Jujuy festejaron su día en el estadio

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Gimnasia de Jujuy goleó a Talleres y es campeón en fútbol femenino

Lucas Cavallero dirigirá por primera vez en el 2026 a Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas

Lo que se lee ahora
Erling Haaland elogió a Lionel Messi.
Deportes.

La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy. video
Policiales.

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Erling Haaland elogió a Lionel Messi.
Deportes.

La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi. video
Policiales.

Tenía dólares, pesos y un chaleco de la Policía, y fue detenido en el parque Xibi Xibi

Canasta Básica / familia.
Datos.

Cuánto necesitó una familia jujeña en mayo para no ser pobre

Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel