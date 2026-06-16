Lucas Cavallero dirigirá por primera vez en el 2026 a Gimnasia de Jujuy

Lucas Cavallero será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Nueva Chicago, correspondiente a la Fecha 16 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará finalmente este miércoles 17 de junio, luego de haber sido postergado por el compromiso del Lobo en Copa Argentina.

Campeonas. Gimnasia de Jujuy goleó a Talleres y es campeón en fútbol femenino

La terna arbitral se completa con Matías Bianchi como primer asistente, Cristian Herrera como segundo asistente, y el cuuarto árbitro será Federico Guaymas.

En lo que va del 2026, Lucas Cavallero no dirigió ningún partido de Gimnasia de Jujuy. El árbitro lleva once encuentros dirigidos en la Primera Nacional, y su último antecedente fue Godoy Cruz vs. Mitre de Santiago del Estero.

A Nueva Chicago lo dirigió una sola vez en el torneo durante este año. Fue en el partido frente a San Martín de Tucumán. En ese cruce, el Torito de Mataderos cayó 2-0 ante el equipo tucumano.

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La última vez que dirigió al Lobo

La última vez que Cavallero estuvo a cargo de un partido de Gimnasia de Jujuy fue el 22 de junio de 2025. En aquella oportunidad, el conjunto albiceleste empató 2-2 con Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio 23 de Agosto, antes de que el equipo cordobés lograra el ascenso a Primera División.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

El partido correspondiente a la Fecha 16 entre Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago, se disputará este miércoles 17 de junio, desde las 15 horas en el Estadio 23 de Agosto.

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El Lobo tiene altas importantes

Después de varias semanas, Delfor Minervino podrá ser tenido en cuenta por el entrenador Hernán Pellerano, ya que el defensor cumplió las tres fechas de suspensión dispuestas por el Tribunal de Disciplina de AFA. Asimismo, Hugo Soria también podrá ser de la partida luego de estar una fecha afuera de las canchas por acumulación de tarjetas amarillas.

Los jugadores con tarjetas amarillas en Gimnasia de Jujuy

Dematei: 4

Minervino: 3

Lazarte: 3

Maidana: 2

Molina: 2

Cosaro: 2

Álvarez: 2

Mientras que otros siete jugadores cuentan con una tarjeta amarilla en lo que va del torneo, ellos son: Paradela, Menéndez, Gallardo, Gómez, Cachi, Casa y Bianchi.

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El historial entre Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

El Lobo y Nueva Chicago se enfrentaron 13 veces en la Primera Nacional: con cinco victorias a favor de los jujeños, cinco empates y 3 victorias del Torito.