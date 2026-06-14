Gimnasia de Jujuy goleó a Talleres y es campeón en fútbol femenino

Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga Jujeña, denominado Jesús “Gringo” Flores, tras vencer con autoridad a Talleres por 4 a 1. Las Lobitas jugaron una gran final y celebraron un nuevo título.

El equipo femenino de Gimnasia de Jujuy volvió a festejar en grande. En la final del Torneo Apertura de la Liga Jujeña Jesús “Gringo” Flores, las Lobitas superaron 4 a 1 a Talleres y se quedaron con el campeonato.

La gran figura del partido fue Lourdes Sánchez, quien tuvo una actuación determinante y marcó tres goles para encaminar el triunfo del conjunto albiceleste. Su efectividad en el área fue clave para que Gimnasia pudiera manejar el desarrollo del encuentro y marcar una diferencia clara en el resultado.

El cuarto gol de Gimnasia fue convertido por Carmen Galán, que también dejó su sello en una final inolvidable para el club. Talleres logró descontar por medio de Antonella López, pero no pudo revertir el dominio de las campeonas.

La consagración representa un nuevo logro para el fútbol femenino de Gimnasia de Jujuy y también una muestra del crecimiento de la disciplina en la provincia. El título llega después de una campaña que tuvo su cierre ideal en la final del Apertura.

Lourdes Sánchez, la figura de la final

Con sus tres goles, Lourdes Sánchez fue la jugadora más destacada de la definición. La futbolista de Gimnasia apareció en los momentos importantes y fue decisiva para que el equipo jujeño pudiera levantar el título.

Carmen Galán completó la goleada para las Lobitas, mientras que Antonella López anotó el descuento de Talleres. El 4 a 1 final reflejó la superioridad de Gimnasia en el partido que definió al campeón del Torneo Apertura.

El festejo fue todo albiceleste y dejó una postal de alegría para el plantel, el cuerpo técnico y toda la familia de Gimnasia. Las Lobitas cerraron el torneo con una victoria contundente y un campeonato muy celebrado.