Finales de la Liga Jujeña: cómo será el operativo de seguridad en La Tablada

El operativo de seguridad para las finales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol fue definido tras una reunión entre dirigentes de la Liga y la Policía. Los partidos se disputarán este domingo 14 de junio desde las 14:30 en el estadio La Tablada . Habrá más de 50 policías afectados al operativo.

De acuerdo a lo establecido por las fuerzas de seguridad, durante la jornada se implementará el programa Tribuna Segura y también habrá controles de alcoholemia antes del ingreso al estadio . El objetivo será ordenar la llegada de los hinchas, garantizar la seguridad dentro y fuera del predio y evitar inconvenientes durante una jornada que tendrá dos finales consecutivas.

El operativo

La actividad comenzará a las 14:30 con la final de Primera División Femenina entre Talleres de Perico y Gimnasia de Jujuy. Para ese encuentro, los hinchas de Talleres se ubicarán en la tribuna de avenida Córdoba. Por su parte, los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy ocuparán la tribuna de avenida Santibáñez.

Luego, desde las 16:30, se jugará la final masculina entre Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla. Para este partido, la distribución será similar: los hinchas de Talleres de Perico se ubicarán en la tribuna de avenida Córdoba. En tanto, los hinchas de Altos Hornos Zapla estarán en la tribuna de avenida Santibáñez.

Una jornada clave en La Tablada

Las finales del Torneo Apertura prometen una gran convocatoria en el estadio La Tablada, con Talleres de Perico como protagonista en ambas definiciones. Desde la organización pidieron respetar los sectores asignados y colaborar con las medidas de seguridad dispuestas para que la jornada se desarrolle con normalidad.

Guillermo Bepre Guillermo Bepre

El vicepresidente de Alto Horno Zapla, Guillermo Bepre, confirmó que esperan una gran concurrencia de hinchas. “Calculamos que de Palpalá entre 800 y 1.000 personas nos van a estar acompañando el domingo”, señaló el dirigente.

Confirmó que los hinchas Merengues salen desde la playa de estacionamiento del club. “Ya hay tres colectivos que fueron contratados. Se va a hacer un primer chequeo a la gente y vamos a salir por la ruta de Río Blanco, la ruta 1”.

“De ahí vamos a entrar por el centro a Santibáñez y de ahí nos vamos a ubicar en esa tribuna”, aclaró Bepre y agregó que “se puede llevar banderas, pero se va a hacer obviamente el control de que las banderas sean las que corresponden”.

“Lo que sí no se puede ingresar es la pirotecnia. Nos pidieron por favor que hablemos con la gente. Sí bombas de humo que se usan en los partidos”, y le hizo un pedido a la gente. “Que no vaya alcoholizada. Se va a hacer también el control de alcoholemia al ingreso”.

Embed - GUILLERMO BEPRE

Tanto los hinchas de Zapla como los de Talleres de Perico serán custodiados por la policía. “La pedimos a la gente de Palpalá que vaya, que disfrute, que va a ser un lindo partido. El resultado se puede dar para cualquier lado”.

“El equipo viene haciendo las cosas bien. Siempre vamos convencidos de ganar el partido, pero queremos que sea una fiesta del fútbol, una fiesta de la Liga Jujeña. Que la gente vaya, disfrute de una final por la que se viene trabajando hace cuatro meses”, cerró Bepre.