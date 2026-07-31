La Conmebol convocó a una reunión urgente para analizar el proyecto de la FIFA

La CONMEBOL inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar la propuesta de la FIFA de privatizar el Mundial con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

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A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Alejandro Domínguez - que reúne a las 10 federaciones de fútbol de Sudamérica - informó que además solicitó a la FIFA mayores precisiones sobre la iniciativa presentada por el organismo encabezado por Gianni Infantino.

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

La UEFA y otras Asociaciones

Hace unos días la UEFA, el ente que reúne a las federaciones de Europa, había expresado su fuerte rechazo al proyecto, al mismo tiempo que había comunicado su decisión de retirarse junto a sus selecciones miembro de las competencias organizadas por FIFA.

Una línea similar había seguido la Concacaf —la entidad que representa al fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— a través de un documento oficial.

En primer lugar, ratificó el rechazo de plano a la creación de la nueva sociedad comercial y a la venta de acciones del torneo. En segundo término, las federaciones encomendaron a sus consejeros exigir que la FIFA utilice sus propias reservas financieras multimillonarias para incrementar los fondos destinados al desarrollo del fútbol en la región, en lugar de privatizar patrimonio.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), en tanto, había manifestado que no había recibido ningún tipo de consulta desde la FIFA en relación con este proyecto para permitir el ingreso de inversiones privadas. Pero este viernes, se rechazó el proyecto al igual que UEFA y Concacaf.

Qué dice el proyecto de la FIFA

La FIFA anunció el martes un ambicioso proyecto para crear una empresa que concentre todos sus negocios comerciales y permita el ingreso de inversores privados.

La nueva sociedad, que se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE), reuniría los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización operativa de los torneos, entre ellos el Mundial.

El organismo del fútbol mundial aseguró que mantendrá el control total de la nueva empresa a través de una mayoría en el directorio. Además, remarcó que seguirá teniendo la última palabra sobre la organización del fútbol, los torneos, el calendario y los reglamentos.

Según las estimaciones de la FIFA, la FFE generaría ingresos por US$4.200 millones solo durante este año. La entidad también afirmó que todas las ganancias netas serán reinvertidas en el fútbol.