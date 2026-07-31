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31 de julio de 2026 - 17:14
Deportes.

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur y suma nuevos refuerzos

Altos Hornos Zapla trabaja en doble turno bajo las órdenes de Martín Martos, mientras avanza en el armado del plantel para el torneo que comenzaría el 28 de agosto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur 

Altos Hornos Zapla intensifica su preparación para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. Con Martín Martos al frente del equipo, el conjunto palpaleño atraviesa una etapa clave de la pretemporada y continúa incorporando futbolistas para conformar un plantel competitivo.

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Los jugadores trabajan desde hace varios días en doble turno, con actividades físicas, técnicas y tácticas. El cuerpo técnico también espera confirmar partidos amistosos que permitan sumar minutos de fútbol antes del inicio de la competencia.

Presentó a sus nuevos refuerzos

A través de sus redes sociales, la institución comenzó a oficializar las caras nuevas que se incorporaron al plantel.

Uno de los refuerzos es Iván Alejandro More, volante ofensivo que llega luego de su último paso por Deportivo Laferrere. También se sumó Germán Federico Romay, mediocampista proveniente de Gorriti.

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur

En la defensa, Zapla incorporó a Agustín Emanuel Herrera, marcador central que jugó anteriormente en Independiente de Chivilcoy, y a Jorge Velazco, lateral izquierdo procedente de Mitre de Posadas.

Para el arco fue contratado Luis Gabriel Rodríguez, quien llega desde Sol de América de Formosa. En el sector ofensivo, el Merengue sumó a Gonzalo David Puntano, delantero proveniente de Gimnasia de Jujuy.

El Merengue espera por los amistosos

Mientras continúa el armado del equipo, Martín Martos busca afianzar la idea de juego y evaluar las alternativas disponibles en cada sector del campo. Los encuentros preparatorios serán importantes para observar el funcionamiento colectivo y determinar la formación que comenzará el torneo, previsto inicialmente para el 28 de agosto.

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur

La clasificación de Altos Hornos Zapla

El Merengue derrotó 3 a 0 a Malvinas FC en el estadio La Tablada en junio pasado y se quedó con la segunda plaza que otorgó la Liga Jujeña de Fútbol para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Zapla se sumó a Talleres de Perico como los representantes de la Liga en el próximo certamen del Consejo Federal.

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