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27 de junio de 2026 - 18:07
Deportes.

Altos Hornos Zapla goleó a Malvinas y clasificó al Torneo Regional Amateur

Altos Hornos Zapla cumplió con el objetivo. El Merengue derrotó 3 a 0 a Malvinas FC en el estadio La Tablada y se quedó con la segunda plaza que otorga la Liga Jujeña de Fútbol para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

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Por  Verónica Pereyra
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El Merengue acompañará a Talleres de Perico

Con la clasificación consumada, Altos Hornos Zapla se suma a Talleres de Perico como los representantes de la Liga Jujeña en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

La victoria también significó una rápida recuperación para el equipo palpaleño, que venía de perder la final del Torneo Apertura frente al Expreso. Esta vez, el conjunto respondió con una actuación sólida y consiguió el objetivo de seguir compitiendo a nivel nacional.

Ahora, Zapla comenzará la preparación para afrontar el Regional Amateur con la ilusión de pelear por uno de los ascensos al Torneo Federal A y volver a ser protagonista en el fútbol del interior del país.

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