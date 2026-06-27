Altos Hornos Zapla goleó a Malvinas y clasificó al Torneo Regional Amateur

En un partido decisivo, Altos Hornos Zapla mostró su mejor versión y venció con autoridad a Malvinas por 3 a 0 para sellar su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.
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Altos Hornos Zapla cumplió con el objetivo. El Merengue derrotó 3 a 0 a Malvinas FC en el estadio La Tablada y se quedó con la segunda plaza que otorga la Liga Jujeña de Fútbol para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.
En un partido decisivo, Altos Hornos Zapla mostró su mejor versión y venció con autoridad a Malvinas por 3 a 0 para sellar su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.
El encuentro se disputó en el estadio La Tablada, donde el conjunto de Palpalá fue ampliamente superior y aprovechó sus oportunidades para construir una victoria sin sobresaltos. Con este resultado, el Merengue se quedó con la segunda plaza que otorgaba la Liga Jujeña de Fútbol para el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.
Con la clasificación consumada, Altos Hornos Zapla se suma a Talleres de Perico como los representantes de la Liga Jujeña en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.
La victoria también significó una rápida recuperación para el equipo palpaleño, que venía de perder la final del Torneo Apertura frente al Expreso. Esta vez, el conjunto respondió con una actuación sólida y consiguió el objetivo de seguir compitiendo a nivel nacional.
Ahora, Zapla comenzará la preparación para afrontar el Regional Amateur con la ilusión de pelear por uno de los ascensos al Torneo Federal A y volver a ser protagonista en el fútbol del interior del país.
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