Altos Hornos Zapla goleó a Malvinas y clasificó al Torneo Regional Amateur

En un partido decisivo, Altos Hornos Zapla mostró su mejor versión y venció con autoridad a Malvinas por 3 a 0 para sellar su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro se disputó en el estadio La Tablada, donde el conjunto de Palpalá fue ampliamente superior y aprovechó sus oportunidades para construir una victoria sin sobresaltos. Con este resultado, el Merengue se quedó con la segunda plaza que otorgaba la Liga Jujeña de Fútbol para el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

image El Merengue acompañará a Talleres de Perico

Con la clasificación consumada, Altos Hornos Zapla se suma a Talleres de Perico como los representantes de la Liga Jujeña en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

La victoria también significó una rápida recuperación para el equipo palpaleño, que venía de perder la final del Torneo Apertura frente al Expreso. Esta vez, el conjunto respondió con una actuación sólida y consiguió el objetivo de seguir compitiendo a nivel nacional. Ahora, Zapla comenzará la preparación para afrontar el Regional Amateur con la ilusión de pelear por uno de los ascensos al Torneo Federal A y volver a ser protagonista en el fútbol del interior del país. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.