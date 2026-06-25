jueves 25 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de junio de 2026 - 17:25
Deportes.

Altos Hornos Zapla y Malvinas definen una plaza al Regional Amateur

Malvinas y Altos Hornos Zapla disputarán un partido decisivo para llegar al Regional Amateur. Si empatan durante los 90 minutos, la definición será por penales.

+ Seguir en
Estadio La Tablada

Estadio La Tablada

Malvinas FC y Altos Hornos Zapla se enfrentarán este viernes 26 de junio desde las 21:00 horas en el estadio La Tablada para definir la segunda plaza disponible para disputar el Torneo Regional Amateur 2026. Es a partido único.

Lee además
Malvinas vs Zapla - Imagen de archivo
Deportes.

La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el Regional Amateur: cuándo se define la segunda clasificación
Inti Huayra, la escuela de fútbol para chicos con autismo en Jujuy. video
Deportes.

La escuela jujeña de fútbol para chicos con autismo que inspira al mundo

El encuentro reunirá a dos equipos que consiguieron el derecho a participar de esta definición por sus resultados en los últimos torneos de la Liga Jujeña.

Malvinas FC llega al partido luego de haber finalizado en el segundo puesto del Torneo Clausura 2025, mientras que Altos Hornos Zapla obtuvo su lugar tras terminar como subcampeón del Torneo Apertura 2026.

Altos Hornos Zapla busca llegar al Regional Amateur
Altos Hornos Zapla busca llegar al Regional Amateur

Altos Hornos Zapla busca llegar al Regional Amateur

Un partido decisivo en La Tablada

El duelo se disputará a partido único y tendrá como escenario el estadio La Tablada, donde ambos conjuntos buscarán conseguir el boleto para representar al fútbol jujeño en la competencia regional.

El ganador de los 90 minutos se quedará con la segunda plaza para el Torneo Regional Amateur 2026. En caso de que el encuentro termine igualado durante el tiempo reglamentario, no habrá alargue y la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Malvinas busca llegar al Regional Amateur
Malvinas busca llegar al Regional Amateur

Malvinas busca llegar al Regional Amateur

Talleres de Perico campeón y al Regional Amateur

Talleres de Perico se consagró campeón del Torneo Apertura “Gringo” Flores tras vencer en la final a Altos Hornos Zapla por 2 a 0 quedándose con la copa. La consagración le permitió al Expreso quedarse con uno de las dos plazas que otorga la Liga Jujeña al Torneo Regional Amateurs.

Talleres de Perico al Regional Amateur
Talleres de Perico al Regional Amateur

Talleres de Perico al Regional Amateur

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el Regional Amateur: cuándo se define la segunda clasificación

La escuela jujeña de fútbol para chicos con autismo que inspira al mundo

Siete futbolistas de la Selección Argentina podrían debutar en Mundiales frente a Jordania

Mundial 2026: quedó confirmado el primer duelo de 16avos y ya hay seis clasificados

Mundial 2026: México goleó y con Sudáfrica avanzaron a 16avos

Lo que se lee ahora
Se definió el primer cruce de 16avos del Mundial de fútbol.   video
Deportes.

Mundial 2026: quedó confirmado el primer duelo de 16avos y ya hay seis clasificados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela video
Mundo.

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

Goleada mexicana.
Fútbol.

Mundial 2026: México goleó y con Sudáfrica avanzaron a 16avos

Jujuy bajo cero  video
Jujuy.

Tres ciudades de Jujuy registraron temperaturas de 10 grados bajo cero este jueves

Frío extremo en Abra Pampa.
Jujuy.

Frío extremo: Abra Pampa tuvo este miércoles una mínima de 20 grados bajo cero

Al menos ocho alumnos se intoxicaron con pastillas en una escuela de Perico
Jujuy.

Al menos ocho alumnos se intoxicaron con pastillas en una escuela de Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel