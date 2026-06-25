Altos Hornos Zapla y Malvinas definen una plaza al Regional Amateur

Malvinas FC y Altos Hornos Zapla se enfrentarán este viernes 26 de junio desde las 21:00 horas en el estadio La Tablada para definir la segunda plaza disponible para disputar el Torneo Regional Amateur 2026 . Es a partido único.

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Deportes. La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el Regional Amateur: cuándo se define la segunda clasificación

El encuentro reunirá a dos equipos que consiguieron el derecho a participar de esta definición por sus resultados en los últimos torneos de la Liga Jujeña.

Malvinas FC llega al partido luego de haber finalizado en el segundo puesto del Torneo Clausura 2025 , mientras que Altos Hornos Zapla obtuvo su lugar tras terminar como subcampeón del Torneo Apertura 2026.

Altos Hornos Zapla busca llegar al Regional Amateur Altos Hornos Zapla busca llegar al Regional Amateur

Un partido decisivo en La Tablada

El duelo se disputará a partido único y tendrá como escenario el estadio La Tablada, donde ambos conjuntos buscarán conseguir el boleto para representar al fútbol jujeño en la competencia regional.

El ganador de los 90 minutos se quedará con la segunda plaza para el Torneo Regional Amateur 2026. En caso de que el encuentro termine igualado durante el tiempo reglamentario, no habrá alargue y la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Malvinas busca llegar al Regional Amateur Malvinas busca llegar al Regional Amateur

Talleres de Perico campeón y al Regional Amateur

Talleres de Perico se consagró campeón del Torneo Apertura “Gringo” Flores tras vencer en la final a Altos Hornos Zapla por 2 a 0 quedándose con la copa. La consagración le permitió al Expreso quedarse con uno de las dos plazas que otorga la Liga Jujeña al Torneo Regional Amateurs.