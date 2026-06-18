La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el Regional Amateur: cuándo se define la segunda clasificación

Malvinas vs Zapla - Imagen de archivo

La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, tras la confirmación del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Con uno de los lugares ya asegurado por Talleres de Perico, ahora resta definir quién será el segundo clasificado, que saldrá del partido entre Malvinas FC y Altos Hornos Zapla.

Dos plazas para la Liga Jujeña en el Regional Amateur El pasado 16 de junio, el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer las plazas correspondientes a las distintas ligas. En el caso de la Liga Jujeña, contará con dos lugares para el próximo Torneo Regional Amateur.

image

Quiénes juegan por la segunda plaza para el Torneo Regional Amateur Talleres de Perico ya tiene asegurada una de las plazas tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026. En tanto, Gimnasia de Jujuy fue el campeón del Torneo Clausura 2025 (no participa del Torneo Regional porque la institución ya forma parte de una categoría superior del fútbol argentino)

Es por eso que el partido definitorio será entre Malvinas FC, que salió segundo en el Clausura 2025, y Altos Hornos Zapla, que terminó segundo en el Apertura 2026. Talleres venció a Zapla y es campeón del Apertura masculino Talleres venció a Zapla y es campeón del Apertura masculino Cuándo juegan Malvinas vs. Altos Hornos Zapla El encuentro que consagrará al segundo clasificado al Torneo Regional Amateur se disputará este viernes 26 de junio en La Tablada, desde las 21 horas. Cabe destacar que, en caso de igualdad durante los 90 minutos, la llave se definirá por penales. La Tablada Jujuy estadio - cancha

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.