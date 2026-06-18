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18 de junio de 2026 - 11:21
Deportes.

La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el Regional Amateur: cuándo se define la segunda clasificación

El Consejo Federal otorgó dos lugares para la Liga Jujeña en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. Malvinas y Zapla jugarán por la segunda plaza.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Malvinas vs Zapla - Imagen de archivo

Malvinas vs Zapla - Imagen de archivo

La Liga Jujeña tendrá dos plazas en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, tras la confirmación del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Con uno de los lugares ya asegurado por Talleres de Perico, ahora resta definir quién será el segundo clasificado, que saldrá del partido entre Malvinas FC y Altos Hornos Zapla.

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Dos plazas para la Liga Jujeña en el Regional Amateur

El pasado 16 de junio, el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer las plazas correspondientes a las distintas ligas. En el caso de la Liga Jujeña, contará con dos lugares para el próximo Torneo Regional Amateur.

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Es por eso que el partido definitorio será entre Malvinas FC, que salió segundo en el Clausura 2025, y Altos Hornos Zapla, que terminó segundo en el Apertura 2026.

Talleres venció a Zapla y es campeón del Apertura masculino
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Cuándo juegan Malvinas vs. Altos Hornos Zapla

El encuentro que consagrará al segundo clasificado al Torneo Regional Amateur se disputará este viernes 26 de junio en La Tablada, desde las 21 horas.

Cabe destacar que, en caso de igualdad durante los 90 minutos, la llave se definirá por penales.

La Tablada Jujuy estadio - cancha

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