La escuela jujeña de fútbol para chicos con autismo que inspira al mundo

Inti Huayra, la escuela de fútbol para chicos con autismo en Jujuy.

La escuela de fútbol para chicos con autismo que funciona en San Salvador de Jujuy experimentó un importante crecimiento durante sus primeros cuatro meses de actividad. La iniciativa no solo sumó nuevos participantes, sino que comenzó a recibir consultas desde distintos puntos de la Argentina y de otros países interesados en replicar el proyecto.

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El profesor Mariano Vera, uno de los impulsores de la propuesta, visitó Canal 4 y contó que las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas. Además, destacó el acompañamiento recibido desde la primera presentación pública del proyecto, realizada en el programa Todo Se Ve.

“Gracias a ustedes por estar desde el primer día acompañándonos. Esto ha tenido un crecimiento muy importante, desde la repercusión hasta la participación de los chicos. En poquito tiempo conseguimos muchísimas cosas y estamos muy contentos por ese logro ”, expresó.

Durante la última semana, los integrantes de la escuelita Inti Huayra grabaron un video en apoyo a la Selección Argentina . La producción se viralizó rápidamente, llegó hasta integrantes de la Scaloneta y recibió numerosas muestras de cariño.

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Vera explicó que el principal objetivo era generar una experiencia especial para los niños y acercarlos, de alguna manera, a sus referentes deportivos.

“La verdad es que lo único que queríamos era ponernos en el lugar de los niños. Cuando somos chicos magnificamos todo. Un saludo de un jugador de la Selección, para un niño al que le gusta el fútbol, es algo mucho más grande”, señaló.

La repercusión del video también permitió que la historia de la escuela atravesara las fronteras del país y llegara a familias argentinas que viven en el exterior.

Consultas de todo el país y contactos internacionales

Las primeras consultas llegaron desde diferentes provincias, entre ellas Salta, Misiones y Buenos Aires. Incluso, ya se iniciaron contactos para avanzar con la creación de una escuela similar en territorio bonaerense.

“La primera repercusión fue de todo el país. Empezaron a escribirnos de Salta, Misiones y mucha gente de Buenos Aires. Ya tengo un contacto para iniciar la escuelita allá”, adelantó el profesor.

Sin embargo, la viralización del video dedicado a la Selección Argentina amplió todavía más el alcance de la iniciativa. “Nos escribieron de Brasil, de Canadá y de otros países. Algunos son argentinos que están viviendo en otros lugares y tienen familiares o hijos con autismo. Desde Brasil tuvimos un contacto muy fuerte para poder replicar la idea”, relató.

Ante este crecimiento, Vera reconoció que el impacto conseguido representa un desafío inesperado para quienes forman parte del proyecto. “Todo esto es nuevo para nosotros y es fuerte”, aseguró.

Una responsabilidad que impulsa a seguir creciendo

El profesor remarcó que ser uno de los primeros espacios del país dedicados al fútbol para chicos con autismo implica una gran responsabilidad. También destacó el trabajo conjunto con el kinesiólogo Marcelo, quien participa de la iniciativa desde sus comienzos.

“Poder haber sido los primeros acá en el país, junto al kinesiólogo Marcelo, nos da un plus para seguir perfeccionándonos, mejorando y sumando cosas. Es una responsabilidad grande y, al mismo tiempo, muy linda”, sostuvo.

La intención es continuar incorporando herramientas para acompañar a los niños y brindarles un ambiente seguro, cuidado e inclusivo, donde puedan practicar deporte y compartir con otras familias.

Embed - La escuela de fútbol para chicos con autismo en Jujuy crece y se expande.

La importancia de generar espacios de contención

Vera consideró que el autismo siempre estuvo presente en la sociedad, aunque durante muchos años numerosos casos no fueron diagnosticados o eran interpretados de otra manera. “Quizás antes era el chico hiperactivo o el chico que estaba un poco disperso. Todavía hay mucho por aprender y muchas cosas que se están investigando”, reflexionó.

“Lo importante es que podamos hacer algo para dar contención y soluciones. No sé si somos la mejor solución, pero vamos por buen camino”, concluyó.

Cómo sumarse a la escuela

La escuela funciona los días sábado de 9 a 10 en la cancha de El Potrero FC, ubicada en avenida Mosconi 336, en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.

Las familias interesadas en sumar a sus hijos o recibir más información pueden comunicarse al teléfono 3884-382755.