Hora Silenciosa en Jujuy: un logro que puede cambiar la vida de muchas familias

Ir de compras o visitar un shopping puede ser una experiencia abrumadora para las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Incluso, la cantidad de actividades recreativas fuera del hogar se reduce significativamente.

Ir de compras o visitar un shopping puede ser una experiencia abrumadora para las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Incluso, la cantidad de actividades recreativas fuera del hogar se reduce significativamente.

Ir de compras o visitar un shopping puede ser una experiencia abrumadora para las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Incluso, la cantidad de actividades recreativas fuera del hogar se reduce significativamente.

La aprobación de la Ley N° 6513 que establece la "Hora Silenciosa" en toda la provincia representa un avance largamente esperado por familias de personas con autismo y otras alteraciones sensoriales, que durante años acompañaron la presentación del proyecto y explicaron por qué una adaptación sencilla puede transformar profundamente su vida cotidiana.

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Viviana Mazza, referente de la Fundación Hablemos de Autismo, recibió la noticia con una mezcla de emoción, alivio y gratitud. Detrás de la sanción quedaron tres años de insistencia, proyectos que no prosperaron y una tarea sostenida para transmitir una realidad que muchas veces permanece invisible.

“La verdad es que estamos contentísimos. Veníamos acompañando a la diputada Mariel Ortiz, a quien agradecemos porque presentó el proyecto por tercer año. Al fin, en la tercera salió. La tercera es la vencida”, expresó.

"Agradecemos porque presentó el proyecto por tercer año. Al fin, en la tercera salió. La tercera es la vencida” "Agradecemos porque presentó el proyecto por tercer año. Al fin, en la tercera salió. La tercera es la vencida”

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“Hoy es ley y para muchas familias es maravilloso”

La organización acompañó el proceso acercando testimonios, experiencias y dificultades concretas que atraviesan las familias.

“Fuimos transmitiendo lo que pasa en muchas familias. Por suerte, ella pudo interpretarlo, nos acompañó, presentó el proyecto y hoy es ley”, señaló Viviana.

Para quienes no enfrentan dificultades sensoriales, entrar a un comercio puede parecer una acción automática. Ir al supermercado, comprar ropa, visitar una librería o sentarse en una confitería forman parte de una rutina que rara vez exige preparación.

Sin embargo, para muchas personas con autismo o con hipersensibilidad sensorial, esos espacios pueden convertirse en ambientes abrumadores.

“A veces no se dimensiona el impacto que genera el ruido o el hecho de que una familia no pueda asistir a un supermercado, un comercio, una confitería, una librería o un local de ropa” “A veces no se dimensiona el impacto que genera el ruido o el hecho de que una familia no pueda asistir a un supermercado, un comercio, una confitería, una librería o un local de ropa”

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Cuando una compra cotidiana se vuelve un desafío

Los supermercados suelen concentrar una enorme cantidad de estímulos: luces intensas, música, anuncios, sonidos de cajas registradoras, conversaciones, movimiento constante y personas circulando al mismo tiempo.

“Un supermercado tiene demasiados estímulos. Para nuestros chicos o para las personas con alteraciones sensoriales, esto puede significar entrar en crisis y que sea realmente muy difícil realizar una compra”, relató.

La Hora Silenciosa propone disminuir, durante una franja determinada, la intensidad de las luces, la música, los anuncios y otros sonidos que puedan generar una sobrecarga.

No se trata de aislar a las personas ni de crear espacios separados, sino de adaptar durante un momento el entorno para que más personas puedan habitarlo.

“Para nosotros es un gran avance. Siempre decimos que también alcanza a todas aquellas personas que tienen alteraciones sensoriales y para quienes, sin estas adaptaciones, algo tan sencillo como hacer una compra se convierte en un verdadero desafío”, sostuvo.

"Para nosotros es un gran avance" "Para nosotros es un gran avance"

Una herramienta para construir independencia

La medida también puede tener un impacto importante en adolescentes y adultos que trabajan para desarrollar autonomía y habilidades sociales.

Para muchas familias, acompañar a una persona a realizar una compra forma parte de un proceso más amplio: aprender a elegir productos, pagar, esperar un turno, desplazarse dentro de un comercio y resolver situaciones cotidianas.

“Cuando tenemos adolescentes o adultos y queremos trabajar sobre la independencia y las habilidades sociales, entrar a un supermercado se torna difícil. Esto hace que para nosotros sea más fácil trabajar”, explicó Viviana.

La referente resumió esa desigualdad con una reflexión sencilla:

“¿Se llama fácil algo tan obvio para muchos? Para algunas personas, decir ‘vamos rápido al supermercado’ es algo cotidiano. Para muchas familias es un desafío”. “¿Se llama fácil algo tan obvio para muchos? Para algunas personas, decir ‘vamos rápido al supermercado’ es algo cotidiano. Para muchas familias es un desafío”.

El próximo paso: reglamentar la ley

La aprobación abre ahora una nueva etapa. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma y definir de qué manera se aplicará en los distintos rubros.

Viviana reconoció que no todos los espacios tienen las mismas características. Un gran supermercado no funciona de igual manera que una pequeña tienda, una cafetería o un restaurante.

“Ahora viene un trabajo arduo que le toca al Ejecutivo y a la gente de Producción junto con la parte empresarial y comercial. Cada rubro tiene sus desafíos”, indicó.

La implementación deberá contemplar esas diferencias y encontrar mecanismos que permitan adaptar cada espacio sin afectar su funcionamiento.

Desde la Fundación Hablemos de Autismo apelan especialmente al compromiso del sector comercial.

“Siempre apelamos a la solidaridad del empresariado porque el impacto es muy positivo y no es algo que genere una inversión. Al contrario: si se bajan las luces, quizás hasta se vea reflejado en la factura de energía”, explicó.

“Con un poco de voluntad, los espacios pueden ser para todos”

Para Viviana, la importancia de la ley no se mide únicamente por la cantidad de personas que podrán utilizar la Hora Silenciosa.

Su verdadero valor está en construir una provincia donde los espacios cotidianos puedan recibir a todos, sin que una familia deba decidir entre exponerse a una crisis o quedarse en su casa.

“Hay muchas cosas prioritarias y millones de temas para trabajar, pero nosotros vamos avanzando de a poco y transmitiendo estas realidades. A mucha gente se le puede mejorar la calidad de vida con estas cosas”, afirmó.

Incluso situaciones que no están directamente vinculadas con el autismo pueden mejorar con ambientes más tranquilos.

“Mi hija me decía que a veces sale con una amiga y no pueden conversar porque el lugar es prácticamente una arena. Entonces, con un poco de voluntad podemos buscarle la vuelta para que los espacios sean para todos”, contó.

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El desafío del ruido durante el Mundial

La aprobación de la ley se produce en plena celebración del Mundial, un contexto atravesado por bocinazos, gritos, música y festejos masivos.

Para muchas personas con sensibilidad sensorial, esos sonidos pueden resultar difíciles de soportar.

Viviana explicó que las familias desarrollan distintas estrategias, como utilizar auriculares, buscar habitaciones más silenciosas o retirarse temporalmente de ciertos lugares.

“Tratamos de que participen y de que se vayan adaptando porque hay cosas que lógicamente no podemos manejar. La idea es que también puedan sumarse al festejo, pero no siempre se puede. No es fácil”, reconoció.

Las familias aprenden a anticiparse, observar las señales y buscar alternativas. Sin embargo, Viviana remarcó que no toda la responsabilidad debe recaer sobre ellas.

Una sociedad inclusiva también debe aprender a mirar, comprender y realizar pequeñas modificaciones que permitan que otros puedan participar.

Una ley nacida de la perseverancia

La Hora Silenciosa llega después de tres años de trabajo y de varios intentos que no consiguieron avanzar.

Por eso, su aprobación tiene un significado especial para quienes acompañaron el proyecto desde el comienzo.

No es solamente una norma. Es el reconocimiento de experiencias familiares que durante mucho tiempo fueron minimizadas o desconocidas.

“Estamos súper contentos y esperamos que pronto pueda implementarse”, expresó Viviana.

La referente también recordó que la inclusión no debería depender únicamente de una obligación legal.

“A veces no es necesario que exista una ley que lo imponga. Estaría bueno que los comercios busquen la hora en la que va menos gente, porque es ideal. Mucha gente elige esos horarios porque son más tranquilos y hay menos estímulos”, señaló. “A veces no es necesario que exista una ley que lo imponga. Estaría bueno que los comercios busquen la hora en la que va menos gente, porque es ideal. Mucha gente elige esos horarios porque son más tranquilos y hay menos estímulos”, señaló.

La ley establece un marco. Pero el verdadero cambio dependerá de la voluntad de comercios, instituciones y ciudadanos para comprender que una luz más tenue, un volumen más bajo o una hora de tranquilidad pueden abrir una puerta que durante años permaneció cerrada para muchas familias.

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