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9 de abril de 2026 - 12:48
Salud.

Autismo en barrio Tupac Amaru: alertan por diagnósticos que llegan tarde

El equipo del CRENNA del barrio Tupac Amaru trabaja con 90 niños con autismo y pidió más información para evitar diagnósticos tardíos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jornada de concientización sobre el autismo
Autismo en en barrio Tupac Amaru Lic. Micaela Bertone (721) - responsable del CRENNA Barrio Tupac Amaru

Autismo en en barrio Tupac Amaru

Lic. Micaela Bertone (721) - responsable del CRENNA Barrio Tupac Amaru

En el marco de una jornada de concientización por el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo, el CRENNA del barrio Tupac Amaru volvió a poner el foco en la necesidad de detectar señales de alerta a tiempo y acompañar a las familias desde los primeros años de vida.

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La actividad se realizó en la sede del CEMIR, ubicada en Manzana AP. 8, Lote 2, 2da Etapa Tupac Amaru en Alto Comedero, y estuvo abierta a la comunidad con el objetivo de brindar información, orientación y asesoramiento sobre los trastornos del espectro autista.

Un centro público que atiende 90 casos de autismo

La licenciada Micaela Bertone, responsable del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Niños, Niñas y Adolescentes (CRENNA), explicó que actualmente el equipo trabaja con 90 niños en tratamiento, muchos de ellos de Alto Comedero y del sector de barrio Tupac Amaru, aunque también reciben consultas de otras zonas de la ciudad.

“Actualmente nosotros tenemos 90 niños en tratamiento, muchos son de acá, de la zona del barrio del Tupac Amaru, de Alto Comedero en general, pero también recibimos de otros barrios” “Actualmente nosotros tenemos 90 niños en tratamiento, muchos son de acá, de la zona del barrio del Tupac Amaru, de Alto Comedero en general, pero también recibimos de otros barrios”

Además, destacó el lugar que ocupa el centro dentro del sistema público.

“Somos el único en realidad que trabaja esta problemática a nivel público” “Somos el único en realidad que trabaja esta problemática a nivel público”

Lic. Micaela Bertone (721) - responsable del CRENNA Barrio Tupac Amaru
Autismo en en barrio Tupac Amaru Lic. Micaela Bertone (721) - responsable del CRENNA Barrio Tupac Amaru

Autismo en en barrio Tupac Amaru

Lic. Micaela Bertone (721) - responsable del CRENNA Barrio Tupac Amaru

Qué servicio brinda el CRENNA y cómo pueden acercarse las familias

Según detalló Bertone, el CRENNA trabaja con un equipo interdisciplinario que interviene en distintas etapas: desde la primera observación, el diagnóstico y el tratamiento, hasta el acompañamiento para que luego las familias puedan continuar la asistencia a través de obras sociales, cuando corresponde.

Nosotros en CRENNA somos un equipo interdisciplinario que trabaja en el fortalecimiento de los apoyos, en mejorar las habilidades de algunos de los niños, en promover mayor vínculo”, explicó.

También indicó que el trabajo no se limita solo al niño, sino que incluye una tarea fuerte con el entorno familiar. “A veces hay que trabajar mucho con las familias para contener y que ellos puedan aceptar qué es lo que está sucediendo en el núcleo familiar, para después velar y luchar por la mayor inclusión”, sostuvo.

En esa línea, señaló que cualquier familia que necesite ayuda puede acercarse para recibir una primera orientación. “Todo aquel que necesite asesoramiento, que necesite orientación, tenemos un equipo completo para poder recibirlos, hacer una primera mirada, una primera observación”, afirmó.

Embed - Autismo en barrio Tupac Amaru:

El problema de los diagnósticos tardíos

Uno de los puntos más fuertes que dejó la jornada fue la preocupación por la falta de información y por los casos que llegan tarde al sistema de salud. Bertone advirtió que todavía hay muchos niños que recién son evaluados cuando ya tienen 7 u 8 años, pese a que existen pautas del desarrollo que pueden observarse mucho antes.

“Tenemos muchos niños que llegan tarde, que llegan ya con 7, 8 años, y se puede hacer un diagnóstico, se pueden ver las pautas del desarrollo desde los 2, 3 años incluso” “Tenemos muchos niños que llegan tarde, que llegan ya con 7, 8 años, y se puede hacer un diagnóstico, se pueden ver las pautas del desarrollo desde los 2, 3 años incluso”

Por eso, insistió en la importancia de consultar cuando un niño no adquiere determinadas pautas evolutivas. “Cuando vemos que no llega a adquirir alguna pauta en el desarrollo es importante consultar a un profesional, hacer los chequeos, el seguimiento médico correspondiente”, indicó.

La profesional también pidió evitar simplificaciones o diagnósticos apresurados. “No hay que estigmatizar al niño”, remarcó, y agregó que no toda dificultad forma parte del espectro autista. “A veces esto lo recibimos de varias escuelas, que se cree que todo es parte del espectro autista; bueno, a veces hay cuestiones más específicas que no son autismo”, explicó.

Cómo acceder a información y consultas

Por consultas o información, se puede contactar a la Dirección Provincial de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social de la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad en el teléfono 388-4245500 int.5805/5806. En tanto, el CRENNA funciona en la sede del CEMIR, Manzana 8 Lote 2, 2da Etapa Tupac Amaru del Barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy o al teléfono 388 4042306.

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