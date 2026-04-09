Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

El Gobierno de Jujuy dispuso el otorgamiento de un bono extraordinario, no bonificable, que se liquidará por única vez para empleados estatales de la provincia. La medida quedó establecida en la Circular N° 014 C.P./2026. El mismo se brindará en el marco del Día del Trabajador.

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De acuerdo al documento, el beneficio consiste en la liquidación por única vez de un suplemento no remunerativo, no bonificable extraordinario por persona, por un valor de $100.000, que se pagará en el curso del mes de abril, con motivo del Día del Trabajador que se celebra el 1 de mayo.

Asimismo, indicaron que la presente medida no impactará para el cómputo del Mínimo Salarial.

El bono extraordinario se otorgará a favor de los agentes que integran la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y organismos autárquicos, comprendidos en distintos escalafones, entre ellos: profesionales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Auditoría General de la Provincia, Personal de Seguridad, Escalafón Docente, PAEBA, Colegios Subvencionados y Convenios Colectivos.

También se incluye al personal del Ex Banco de Desarrollo transferido a la Provincia, al personal del Ex Banco de Desarrollo con retiro voluntario y a ex combatientes de Malvinas. El texto señala que para recibir dicho bono, es necesario que sean empleados de planta permanente, reemplazantes, contratados, o estar bajo modalidad de locación de servicios o jornalizados, considerando como referencia la planta activa al mes de marzo de 2026.

En tanto, para el caso de docentes remunerados por hora cátedra, la circular establece que, si el agente no detenta ningún otro cargo compatible, se liquidará el suplemento de $100.000 sin considerar la cantidad de horas cátedra que posea.

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Quiénes quedan excluidos del pago del bono

Dentro de las exclusiones, no se otorgará el bono a funcionarios de los siguientes sectores:

Poder Ejecutivo

Auditores y gerentes de la Auditoría General

Magistrados y miembros del Poder Judicial

Funcionarios y legisladores del Poder Legislativo

Funcionarios de organismos descentralizados y entes autárquicos

Funcionarios y legisladores de municipios y comisiones municipales

Además, quedan comprendidos en la exclusión los agentes dependientes de Empresas del Estado y de la Su.Se.Pu.