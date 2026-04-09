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9 de abril de 2026 - 12:48
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

El Gobierno de Jujuy otorgará un bono por única vez a empleados estatales de la provincia. Ya se estableció el monto y anunciaron cuándo se abonará.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Casa de Gobierno&nbsp;

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De cuánto es el bono y cuándo se acredita

De acuerdo al documento, el beneficio consiste en la liquidación por única vez de un suplemento no remunerativo, no bonificable extraordinario por persona, por un valor de $100.000, que se pagará en el curso del mes de abril, con motivo del Día del Trabajador que se celebra el 1 de mayo.

Asimismo, indicaron que la presente medida no impactará para el cómputo del Mínimo Salarial.

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A quiénes alcanza el bono para estatales en Jujuy

El bono extraordinario se otorgará a favor de los agentes que integran la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y organismos autárquicos, comprendidos en distintos escalafones, entre ellos: profesionales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Auditoría General de la Provincia, Personal de Seguridad, Escalafón Docente, PAEBA, Colegios Subvencionados y Convenios Colectivos.

También se incluye al personal del Ex Banco de Desarrollo transferido a la Provincia, al personal del Ex Banco de Desarrollo con retiro voluntario y a ex combatientes de Malvinas. El texto señala que para recibir dicho bono, es necesario que sean empleados de planta permanente, reemplazantes, contratados, o estar bajo modalidad de locación de servicios o jornalizados, considerando como referencia la planta activa al mes de marzo de 2026.

En tanto, para el caso de docentes remunerados por hora cátedra, la circular establece que, si el agente no detenta ningún otro cargo compatible, se liquidará el suplemento de $100.000 sin considerar la cantidad de horas cátedra que posea.

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Quiénes quedan excluidos del pago del bono

Dentro de las exclusiones, no se otorgará el bono a funcionarios de los siguientes sectores:

  • Poder Ejecutivo
  • Auditores y gerentes de la Auditoría General
  • Magistrados y miembros del Poder Judicial
  • Funcionarios y legisladores del Poder Legislativo
  • Funcionarios de organismos descentralizados y entes autárquicos
  • Funcionarios y legisladores de municipios y comisiones municipales

Además, quedan comprendidos en la exclusión los agentes dependientes de Empresas del Estado y de la Su.Se.Pu.

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