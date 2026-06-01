¿Por qué las vicuñas son una especie protegida en Jujuy?

En la mañana de este lunes se conoció la noticia dónde dos personas fueron sancionadas con una multa cercana a los $90 millones tras ser hallados responsables de la caza furtiva de nueve vicuñas en el Departamento de Santa Catalina en el mes de febrero.

La multa fue establecida en el marco de la Ley Provincial Nº 3014 de Protección de la Fauna Silvestre y de la Ley Nacional Nº 22.421, normativas que prohíben la caza, captura y comercialización ilegal de especies protegidas.

La vicuña es una especie autóctona silvestre y que está Incluida en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

En el año 1979 Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador firmaron un Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prohibiendo específicamente la comercialización y caza ilegal (Ley N° 23.582).

Allkem vicuñas - Imagen ilustrativa

En la provincia de Jujuy, la Ley Nº 5.634 establece el plan de conservación y manejo de la vicuña, indicando como única alternativa la esquila en animales vivos en estado silvestre, con estrictas reglas y condiciones.

Una especie protegida

La vicuña es una de las especies silvestres más representativas de la Puna y de los ambientes altoandinos. Su conservación se encuentra respaldada por legislación provincial, nacional e instrumentos internacionales destinados a garantizar su protección.

Estos animales cumplen un rol importante dentro de los ecosistemas donde habitan y forman parte del patrimonio natural de Jujuy. Además, su fibra es altamente requerida por grandes empresas textiles de todo el mundo, principalmente de Europa.

Por ese motivo, la caza furtiva constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa ambiental vigente, con sanciones económicas y judiciales que buscan desalentar este tipo de prácticas.

Plan de manejo sustentable

En Jujuy se implementa, desde el año 2015, un plan de manejo sustentable en silvestría, a través del cual comunidades originarias de Quebrada y Puna realizan los llamados chakus, una práctica ancestral de esquila comunitaria con seguimiento sanitario y poblacional.

Esquila sustentable de vicuñas Esquila sustentable de vicuñas

Este sistema busca evitar el avance de la caza furtiva. Las vicuñas ya esquiladas constituyen lo que vendría a ser parte de este plan de manejo.

Ley de protección provincial

De acuerdo a la Ley N° 3014, es propiedad del Estado Provincial toda la fauna silvestre existente. Así también en su articulado declara de interés público la protección, conservación, restauración y propagación de todas las especies de la fauna terrestre, autóctona o exótica que temporal o permanentemente habitan el territorio de la Provincia o lugares sometidos a su jurisdicción y que viven libres o independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales.

Las personas particulares podrán adquirir el dominio de dichos animales por medio de la caza, quedando al ejercicio de los derechos sobre los mismos, sus despojos o productos, sometidos a las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la presente Ley y sus reglamentos.