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19 de mayo de 2026 - 10:34
Jujuy.

Investigan la matanza de 70 vicuñas en la frontera con Bolivia

El hallazgo de las vicuñas ocurrió durante un patrullaje en Rinconada. Los animales estaban dispersos con heridas de arma de fuego.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Investigan la muerte de 70 vicuñas en la puna de Jujuy -&nbsp;

Investigan la muerte de 70 vicuñas en la puna de Jujuy - 

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Según la información inicial, el hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en el paraje Ekar. El personal interviniente detectó una gran cantidad de animales muertos distribuidos en distintos sectores del área.

Vicuñas muertas y rastros de disparos

Durante la inspección, los efectivos constataron que se trataba de alrededor de 70 vicuñas muertas, algunas de ellas con signos compatibles con heridas de arma de fuego.

Los cuerpos estaban dispersos en quince sectores y solo doce ejemplares conservaban el cuero, un dato que será parte de la investigación para determinar si hubo faena ilegal o extracción de partes de los animales.

También se informó que los ejemplares se encontraban en distinto estado de descomposición, por lo que las muertes no habrían ocurrido en un solo momento. Los investigadores estiman que algunas podrían datar de días anteriores e incluso de hasta un mes.

Huellas hacia la frontera con Bolivia

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron huellas de motocicletas en la zona. Al seguir esos rastros, llegaron hasta los hitos fronterizos 5 y 5 bis, que delimitan el límite internacional entre Jujuy y el departamento de Potosí, Bolivia.

Por ese motivo, una de las hipótesis es que los autores podrían haber ingresado desde territorio boliviano, aunque por el momento no se descarta ninguna línea de investigación.

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Caza furtiva de vicu&ntilde;as - Imagen ilustrativa&nbsp;

Caza furtiva de vicuñas - Imagen ilustrativa

Intervención de la Justicia

Ante el hallazgo, se iniciaron actuaciones de oficio con intervención del Ministerio Público de la Acusación. El ayudante fiscal zonal solicitó inspección ocular, relevamiento fotográfico y la incorporación de las actuaciones a una causa previa vinculada a la zona.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de efectivos de la Subcomisaría de Cusi Cusi, bajo directivas del representante fiscal.

Una especie protegida

La vicuña es una especie emblemática de los ecosistemas altoandinos y está protegida por leyes nacionales y acuerdos internacionales. En Argentina, su conservación está regulada por la Ley N° 23.582, que prohíbe la caza y comercialización ilegal de ejemplares o derivados.

El aprovechamiento de la fibra de vicuña solo está permitido mediante esquila controlada en estado silvestre y bajo normas específicas de conservación.

El caso se suma a otros antecedentes recientes de caza furtiva en la Puna jujeña. A comienzos de mayo se había informado el hallazgo de 15 vicuñas muertas en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla, también dentro del departamento Rinconada.

Lo que tenés que saber

  • Alrededor de 70 vicuñas fueron encontradas muertas en la zona de Laguna de Vilama, en la Puna jujeña - departamento de Rinconada.
  • El caso se investiga como posible caza furtiva.
  • En la inspección se registraron signos compatibles con heridas de arma de fuego; los cuerpos estaban dispersos en 15 sectores y sólo 12 conservaban el cuero.
  • Se estima que las muertes ocurrieron en distintos momentos.
  • Se hallaron huellas de motocicletas que conducían a los hitos fronterizos 5 y 5 bis, límite con Potosí (Bolivia), lo que alimenta la hipótesis de ingreso desde territorio boliviano. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
  • La especie está protegida por la Ley N° 23.582.

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