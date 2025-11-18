Benjamín Vicuña enojado por la entrevista de la China Suárez: "Es un montón"

La tensión vuelve a instalarse entre Benjamín Vicuña y la China Suárez . El actor habló en SQP (América TV) después de las entrevistas recientes de la actriz con Mario Pergolini y Moria Casán , donde repasó momentos de su relación pasada.

Vicuña empezó la nota con una frase que marcó el tono de su malestar: “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad” .

Evitó mencionar a la China Suárez, pero dejó clara su referencia cuando dijo: “No entiendo tampoco lo del otro lado” .

Sobre las entrevistas donde la actriz afirmó que se sintió “encerrada” y “no amada”, Vicuña expresó: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste” .

Luego marcó su límite: “No voy a ahondar más. No quiero, no puedo. La verdad que no me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos”.

Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Malestar por la difusión del conflicto en El Trece

El actor mostró sorpresa por el espacio que tuvo la actriz dentro de la señal donde él trabaja. Señaló sin rodeos: “No entiendo que se haga en Eltrece, con tanta difusión… Estoy triste”.

En el estudio de América TV, Yanina Latorre subrayó la magnitud del fastidio. Dijo: “Nunca lo vi tan enojado. Él siente que el canal no lo cuidó”.

El límite: la exposición de los hijos

Vicuña apuntó a su mayor preocupación: Amancio y Magnolia. Con gesto serio afirmó: “Estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. No quiero hablar más del tema”. Además señaló que la sensibilidad del asunto le produce pudor.

Sobre la posibilidad de medidas legales, agregó: “Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”.